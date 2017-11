WhatsApp, cancellare i messaggi dopo 7 minuti può portare al ban

Signore e signori, siamo alle solite. La popolarissima applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha introdotto, da pochi giorni, la funzionalità che consente di eliminare i messaggi inviati. La notizia ha accolto il favore del pubblico, che è però andato a scemare clamorosamente quando è stato scoperto che il tutto può essere eliminato solamente entro i 7 minuti successivi all'invio. Ecco, allora, che i più indignati utenti sono subito corsi alla disperata ricerca di una soluzione per bypassare questo limite. Come prevedibile, il trucchetto è stato scovato e questa volta prevede, tra le altre, l'improbabile operazione di "far tornare indietro nel tempo" il proprio smartphone. Tutto bellissimo, ma lasciate perdere.

Perché NON dovete seguire le guide online

A seguito dello spargersi della notizia, moltissime testate e blog anche molto importanti hanno riportato i passaggi scoperti dagli indignati utenti per cancellare i messaggi anche dopo i 7 minuti. Alcuni siti invitano addirittura gli utenti a provare questo "trucchetto" e affermano di averlo testato a dovere loro stessi, senza specificare che eseguendo questo tipo di operazioni si potrebbe tranquillamente incorrere nel ban dell'account. Infatti, l'operazione in questione va contro i termini di utilizzo di WhatsApp, che alla voce "Usi accettabili del nostro servizio" riporta, tra le altre cose, che "non è consentito modificare i nostri servizi in modi non autorizzati". In parole povere, se è previsto che ad una funzionalità sia imposto un certo limite, WhatsApp non consente che esso sia "modificato" e aggirato.



Le segnalazioni in merito non sono tardate ad arrivare, con anche il popolare profilo Twitter WABetaInfo, molto conosciuto per le notizie relative proprio a WhatsApp, che ha cinguettato: "Vi consiglio caldamente di non estendere il limite di tempo (per cancellare i messaggi, ndr) in futuro: potrebbe essere una delle ragioni per cui WA può bannarvi". Oltre a questo, qualche ora dopo, visto che gli utenti non sembravano essere preoccupati più di tanto dal primo "avviso", lo stesso profilo ha aggiunto: "Ho visto molti tool per iOS e Android che fanno questo. Fate attenzione, non vi consiglio di utilizzarli". Il tutto fa chiaramente riferimento all'utilizzo di applicazioni di terze parti, che come prevedibile hanno fatto capolino in massa sul Play Store e sull'App Store in questi giorni.



Sono in pericolo se ho utilizzato il metodo di "tornare indietro nel tempo"?

Per quegli utenti che hanno utilizzato il metodo di modificare manualmente data e ora, invece, il discorso si fa più complicato. Infatti, in linea teorica, i termini di utilizzo di WhatsApp non consentirebbero di utilizzare neanche questo "trucchetto". Tuttavia, qui non viene utilizzata alcuna applicazione di terze parti e il tutto viene eseguito con pochi semplici passaggi eseguiti direttamente dalle Impostazioni dello smartphone. Il tutto, dunque, è più riconducibile ad un bug dell'app di messaggistica stessa che ad un "abuso da parte dell'utente". La situazione, dunque, non è ancora chiara al momento e WhatsApp non si è ancora espressa in merito. Nonostante questo, non ci sorprenderemmo se il tutto venisse corretto in un futuro non molto remoto dagli sviluppatori. In questo caso, dunque, probabilmente non arriverà il ban per gli utenti, ma se non volete rischiare vi consigliamo di non effettuare queste operazioni. D'altronde, se siete rimasti fino ad ora senza questa funzionalità, perché proprio adesso sentite l'esigenza di bypassare il limite? Morale della favola? Non rischiate.



Che cosa comporta il ban?

Per chi non lo sapesse, quando parliamo di "ban da WhatsApp" intendiamo il blocco da parte dell'applicazione di messaggistica istantanea del proprio numero di telefono. Nel caso succedesse, dunque, non solo non potreste più utilizzare il vostro account sullo smartphone primario, ma non potreste nemmeno recuperarlo con nessun altro dispositivo. Per farvi capire, WhatsApp prevede che a 72 ore dal ban i vostri contatti non possano più trovarvi. Per ulteriori informazioni in merito, vi rimandiamo all'apposita pagina sul sito ufficiale.