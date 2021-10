Windows 11 è disponibile: ecco quali funzionalità provare e come scaricarlo

Il 5 ottobre 2021 è arrivato e questo per gli appassionati del mondo della tecnologia significa solamente una cosa: Windows 11 è ufficialmente disponibile. L'aggiornamento si può infatti già scaricare anche dall'Italia. A questo punto un buon numero di persone starà già godendo delle principali novità offerte dal nuovo sistema operativo (ovviamente, c'è chi ha provato le versioni preliminari di Windows 11 ma ora, finalmente, si fa riferimento alla build stabile). Tuttavia, come si potrà immaginare, saranno in tanti anche coloro che non hanno ancora avuto modo di aggiornare aspettando i primi feedback. Per questo motivo, siamo qui per analizzare un po' tutto quello che c'è da sapere su Windows 11, in modo da non farvi trovare impreparati.

Windows 11 si scarica in pochi clic a livello ufficiale

Se disponete di un computer compatibile con i requisiti richiesti da Microsoft, tra cui anche gli agognati TPM 2.0 e Secure Boot (che potete verificare mediante il tool ufficiale dedicato a Windows 11, premendo sul pulsante Controlla ora), effettuare l'upgrade del PC alla nuova versione del sistema operativo sarà un gioco da ragazzi.

Infatti, sarà possibile aggiornare il proprio PC direttamente da Windows 10, premendo sul tasto Start e accedendo alle impostazioni attraverso l'icona con l'ingranaggio. Successivamente, nella sezione "Aggiornamento e sicurezza" basterà selezionare "Verifica disponibilità aggiornamenti", effettuando tutti gli update del caso fino a quando non comparirà la possibilità di installare Windows 11. Dopodiché, la procedura guidata ci aiuterà nell'installazione del nuovo sistema operativo in pochi e semplici passaggi. Naturalmente, prima di tali e tante modifiche, per qualcuno potrebbe risultare opportuno effettuare un backup di Windows 10, nonché verificare che i programmi già installati siano effettivamente compatibili senza problemi su Windows 11.

Se ormai il rilascio della versione stabile è avvenuto, viste le miriadi di variabili coinvolte, effettuare tutti i controlli del caso non è mai una cattiva idea, soprattutto per provare a comprendere se effettivamente conviene effettuare l'upgrade sin da subito oppure temporeggiare onde evitare eventuali grattacapi, soprattutto in ambito lavorativo. In ogni caso, se non riuscite ancora a trovare l'aggiornamento mediante Windows Update, ovvero attraverso la succitata procedura, il motivo è da ricercarsi nel fatto che il rollout di Windows 11 è graduale, tramite l'uso del machine learning e dell'intelligenza artificiale. Questo metodo è pensato per rilasciare l'aggiornamento solamente una volta verificato che una specifica configurazione possa effettivamente supportarlo senza troppi problemi. In parole povere, alcuni PC potrebbero ricevere l'update solamente nel 2022 e in determinate configurazioni attualmente compare la scritta "I tempi specifici per quando sarà offerto - l'aggiornamento a Windows 11, ndr - possono variare nel corso della preparazione".

In questo contesto, se volete passare subito al nuovo OS e questa possibilità vi è preclusa attraverso i tradizionali aggiornamenti di sistema, potreste valutare, a vostro rischio e pericolo, di forzare l'aggiornamento in altro modo, che sia mediante l'apposito programma di installazione di Windows 11 o attraverso le ISO di Windows 11. In ogni caso, se avete un po' di dimestichezza con il mondo PC, non dovreste avere troppi problemi a passare al nuovo OS. Se avete dubbi, potete tra l'altro fare riferimento al portale ufficiale di Microsoft. Ricordiamo inoltre che alcuni utenti sono riusciti a trovare dei metodi per installare Windows 11 su computer non compatibili, ma effettuare quest'operazione è sconsigliato direttamente dalla società di Redmond e potrebbe comportare varie problematiche, compresa l'impossibilità di ricevere aggiornamenti importanti come quelli di sicurezza. Insomma, le variabili sono tante e i metodi alternativi possono causare qualche grattacapo, pertanto si consiglia di procedere in questo modo solo se si è consapevoli dei rischi.

Le principali funzionalità di Windows 11 da provare

Se siete già riusciti a installare Windows 11 sul vostro PC ma non sapete a quali funzionalità dare un'occhiata, innanzitutto consigliamo di provare a selezionare, direttamente dalle impostazioni dell'OS, il tema scuro disponibile di default, nonché l'apposito sfondo associato.

In questo modo, se siete degli amanti delle combinazioni di colore più scure, il Fluent Design di Windows 11 potrebbe seriamente rappresentare un'ottima opportunità.

Un'altra opzione che potreste voler provare sin da subito riguarda il rinnovato Microsoft Store, accessibile mediante il nuovo Menu Start, ora collocato al centro della barra delle applicazioni. In questo modo, potrete dare un'occhiata al nuovo store digitale di Windows 11, con il giusto focus anche sulle valutazioni degli utenti. Attualmente non c'è ancora l'atteso supporto alle applicazioni Android tramite Amazon Appstore, ma non mancano le nuove e preannunciate funzionalità dell'ambiente desktop di Windows 11, come Snap Layout (provate ad aprire Esplora file e spostare il mouse sopra all'icona presente in alto a destra, non ve ne pentirete). Un'altra ottima aggiunta sono i widget, accessibili direttamente mediante l'apposita icona presente nella barra delle applicazioni.

Non va inoltre dimenticata l'integrazione a livello di sistema di Microsoft Teams. In ogni caso, abbiamo solamente sfiorato la superficie delle possibilità offerte dall'OS, ma ora conoscete alcune delle feature introdotte. Se volete approfondire la questione, potete fare riferimento al nostro approfondimento sulle principali novità introdotte da Windows 11. Inoltre, ora che molti utenti avranno la possibilità di provare la versione stabile dell'OS, non sarà assolutamente faticoso analizzare in prima persona la miriade di novità.