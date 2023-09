Windows 11: la rivoluzione IA arriva tra pochi giorni, da Copilot a Paint

Il 21 settembre 2023 si è tenuto un evento Microsoft dedicato all'annuncio della grande integrazione dell'IA su Windows 11.

Nel corso della presentazione di New York, l'azienda ha colto l'occasione per fornire dettagli concreti su quanto verrà integrato a breve nel popolare sistema operativo per PC. Più precisamente, sarà nel corso della giornata del 26 settembre 2023 che Windows 11 accoglierà l'aggiornamento, che porterà in dote tra le altre cose anche Copilot e il "nuovo" Paint.



Microsoft rivoluziona Windows 11 con l'IA

Sarà dunque il 26 settembre la giornata del lancio del "2023 Update di Windows 11, il primo passo della società di Redmond verso il futuro dell'intelligenza artificiale, a partire dall'introduzione dell'assistente Copilot per tutti gli utenti.

Copilot è un assistente integrato direttamente nel sistema operativo e dotato di Intelligenza Artificiale, che sfrutta la stessa tecnologia di Bing IA per aiutare gli utenti nella produttività e nella vita di tutti i giorni. Non si tratta però di un comune chatbot in stile ChatGPT visto che il Copilot, che va di fatto a rimpiazzare Cortana, potrà aiutarci a compiere operazioni pratiche sul PC, dall'avvio di applicazioni alla modifica delle impostazioni di sistema. In altre parole, tramite un pulsante dedicato si potrà accedere a una sidebar con cui conversare in maniera naturale.

Il rilascio di Copilot per tutti apre le porte a un utilizzo diverso del computer, che mette costantemente a disposizione dell'utente un aiutante alimentato dall'IA e accessibile anche con una specifica scorciatoia, ovvero "Win + C".

Solamente il tempo ci dirà quanto questo approccio rivoluzionerà il modo in cui interagiamo con Windows, ma quello in arrivo rappresenta sicuramente il più ambizioso degli aggiornamenti per Windows 11, che avrà a corredo ben 150 nuove funzionalità, tra cui un Paint rinnovato con intelligenza artificiale.



Dopo l'introduzione dei layer e della trasparenza su Paint, il noto programma di disegno che accompagna Windows da quasi 40 anni si arricchisce con nuovi strumenti grazie all'introduzione di Cocreator: premendo sull'apposito pulsante, sarà possibile accedere a una funzione di generazione di sfondi e immagini IA, che non mancherà di offrire una selezione in termini di stile e variazioni, puntando a espandere in maniera piuttosto importante il bacino di utilizzatori dell'IA generativa per le immagini, questo anche considerando le novità dell'app Foto con la sua funzione Background Blur, che sfrutta l'IA per mettere in risalto un soggetto con un clic.



Microsoft sta puntando molto sull'intelligenza artificiale, tanto da aver scelto di adottare tale approccio anche lato business con Microsoft 365 Copilot, che sarà disponibile a livello generale per i clienti Enterprise a partire dall'1 novembre 2023.

Tra le innumerevoli possibilità che verranno rese disponibili si potranno riassumere le e-mail non lette, anche filtrandole tra quelle ricevute da un singolo contatto, così come farsi aiutare in molti ambiti del quotidiano.



La società di Redmond sta integrando Copilot IA praticamente in tutti i suoi prodotti più noti, tra cui Word, Excel, Outlook, Teams e PowerPoint.

Non manca poi Designer, una nuova aggiunta relativa alle app Microsoft 365, che mira a sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale per offrire agli utenti la possibilità di generare al volo post sui social media, inviti e in generale grafiche da utilizzare nei contesti più disparati. Alcune delle funzionalità sono tra l'altro supportate da DALL-E 3, l'IA da poco annunciata da OpenAI che viene adesso integrata anche nello strumento Bing Image Creator.

Per garantire un utilizzo "etico" di questi strumenti, Microsoft ha annunciato anche l'integrazione di Content Credentials, sistema che utilizza metodi crittografici per aggiungere un watermark non visibile a occhio nudo.

In questo modo, tutte le immagini generate tramite Bing IA, Paint e Microsoft Designer saranno riconoscibili.

Il grande giorno è ormai alle porte e l'aggiornamento del 26 settembre 2023 porterà in dote anche altre interessanti funzionalità non necessariamente correlate all'IA, tra cui il supporto nativo ai file RAR, nonché la possibilità di controllare l'illuminazione RGB con un'integrazione nativa nell'OS senza dover installare app di terze parti, ma per saperne di più vi lasciamo al nostro approfondimento sulle novità in arrivo su Windows 11 23H2.