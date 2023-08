WorldCoin: luci e ombre del nuovo progetto del CEO di OpenAI

Tutti conosciamo Sam Altman, il CEO di OpenAI, diventato improvvisamente famosissimo in tutto il mondo grazie al successo di ChatGPT, il Chatbot prodotto dalla sua startup grazie ai fondi Microsoft e di una manciata di altre aziende specializzate nell'hi-tech.

Tuttavia, Altman non è solo il "numero uno" di OpenAI, ma è anche tra i fondatori di un'altra compagnia del settore tecnologico. Stiamo parlando di Tools for Humanity, che con WorldCoin regala criptovalute ai suoi utenti in cambio di una scansione dell'iride. Spiegato superficialmente, il progetto di WorldCoin non sembra avere molto senso: esso infatti unisce tecnologie e settori diversi tra loro, creando una commistione di IA, criptovalute, raccolta di dati biometrici e spinte all'universalismo monetario che si uniscono tra loro davvero a fatica. Ad uno sguardo più attento, però, il progetto di Sam Altman e di WorldCoin potrebbe risultare uno dei più interessanti attualmente in corso nella Silicon Valley, se non addirittura su scala globale, tanto per via delle sue enormi ambizioni quanto a causa dei problemi etici che potrebbe portare con sé in futuro.



Che cos'è WorldCoin?

WorldCoin è un progetto di Tools for Humanity, startup fondata nel 2019 da Sam Altman, dall'investitore Max Novendstern e dal fisico Alex Blania, che al momento è anche il CEO della compagnia.

A sostenere Tools for Humanity - esattamente come avvenuto per i finanziamenti di Microsoft a OpenAI - sono investimenti esterni, questa volta provenienti dall'agenzia di venture capitalists Andreessen-Horowitz.

Innanzitutto, WorldCoin è una criptovaluta, WLD, che è stata lanciata nel 2021 con lo scopo di "costruire un accesso universale all'economia globale a prescindere dalla nazione di origine o dal background culturale ed etnico".

Ovviamente, questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto grazie alla blockchain e all'economia decentralizzata sul web, anche se è già stato spiegato che WorldCoin non sarà disponibile negli Stati Uniti e in buona parte dell'Europa ancora per un po'.

In termini prettamente tecnici, invece, la criptovaluta è un token L2 di Ethereum, che sfrutta la blockchain ETH e i suoi protocolli di sicurezza per le proprie transazioni ma che possiede un mercato separato da quello della valuta su cui si basa.

Al momento, il progetto di WorldCoin vale circa 3 miliardi di Dollari, mentre la capitalizzazione di mercato complessiva del token è di 182 milioni di Dollari, per un'offerta circolante di 126 milioni di WLD: il massimo di emissione previsto dai creatori del progetto è di 10 miliardi di WLD, mentre ciascuna "moneta" vale circa 1,40 Euro.



Fino a questo punto, qualcuno potrebbe pensare che WorldCoin sia l'ennesima criptovaluta con tante belle speranze e un progetto apparentemente solido alle spalle. A rendere il token di Sam Altman ben diverso da monete come Polygon e Arbitrum (tutte valute basate sulla blockchain Ethereum che stanno godendo di un discreto successo) è il fatto che WorldCoin si lega alla ricerca nel campo biotecnologico e all'IA, anche se non nel mondo in cui molti potrebbero immaginare (no, ChatGPT non c'entra niente, stavolta). Partiamo però dalle biotecnologie: WorldCoin è un progetto di scansione dell'iride, oltre che una crypto.

Gli utenti che desiderano aprire un "portafoglio" di WorldCoin, infatti, devono passare attraverso una procedura che prevede la scansione del proprio occhio tramite un apposito dispositivo, una "sfera" dal design tanto futuristico quanto inquietante. Dopo aver effettuato la digitalizzazione del proprio iride, gli utenti ricevono un portafoglio digitale legato a quest'ultimo e accessibile tramite identificazione retinica. Nessuno può utilizzare i propri WorldCoin prima di aver effettuato una digitalizzazione del proprio occhio: ciò, nelle intenzioni di Tools for Humanity, permette di creare una rete di transazioni super-sicure tra esseri umani, che non prevede così la partecipazione di bot e altri processi automatizzati o AI-based. Non a caso, WorldCoin "è stato disegnato per essere il più grande network finanziario e di identità umane al mondo, dando a ciascuno il suo diritto di proprietà".



Ricapitolando, WorldCoin è una criptovaluta pensata per gli scambi tra persone e piccole attività che funziona attraverso una rete globale basata sulla blockchain L2 di Ethereum e su un sistema super-sicuro di identificazione tramite scansione dell'iride.

Proprio la sicurezza è dunque uno dei punti forti di WorldCoin, differenziandolo da tutti gli altri token che invece si basano su password, passkey e frasi di recupero che possono essere trafugate in modo relativamente semplice. Ma allora che c'entra l'intelligenza artificiale con WorldCoin? Il collegamento è piuttosto complesso: come spiega il sito web stesso del progetto, "tutto il progetto ha l'intenzione di dare il benvenuto su WorldCoin a ogni persona al mondo e di stabilire un luogo in cui tutti possano beneficiare delle tecnologie dell'epoca dell'IA". Ebbene, con i dati retinici dei suoi utenti, WorldCoin vuole distinguere gli esseri umani dalle IA o quantomeno insegnare ai sistemi di autenticazione automatizzati a farlo.

In altre parole, incrociando i dati prelevati dalle scansioni dei suoi utenti, WorldCoin vuole insegnare alla "sua" IA (che poi potrebbe essere venduta ad altre compagnie) a distinguere un occhio umano da uno creato digitalmente da un'IA generativa: ciò potrebbe essere tanto più utile ora che l'IA generativa è stata "sdoganata" presso il grande pubblico, risultando di vitale importanza per distinguere gli utenti umani dai bot in rete.



Il vero "costo" di WorldCoin

D'altro canto, la sicurezza è proprio uno dei punti forti di WorldCoin: il token, infatti, può essere utilizzato solo dagli esseri umani, dal momento che per accedervi è necessario avere una scansione retinica, che per ora può essere effettuata solo di persona con una delle apposite "sfere" di Tools for Humanity. Ciò dà a ogni venditore e a ogni acquirente sulla blockchain la certezza di essere in trattativa con persone in carne ed ossa e non con bot o programmi automatizzati (e potenzialmente truffaldini).

Dall'altra parte, un sistema di sicurezza globale basato sugli scanner dell'iride potrebbe essere la tecnologia alla base dei sistemi di privacy del futuro, sostituendo per esempio lo sblocco tramite impronta digitale, Face ID o password su molti dispositivi, almeno per le operazioni più delicate, come quelle bancarie e finanziarie: lo sviluppo di strumenti in grado di differenziare le retine generate dall'IA da quelle umane potrebbe velocizzare di molto l'implementazione di sistemi simili.

A patto, ovviamente, che non si tratti di prodotti troppo costosi. Le "sfere" di Tools for Humanity, infatti, non sono liberamente acquistabili e sono state create in un numero relativamente limitato: su queste basi, viene difficile pensare che finiranno per diventare comuni in banche, supermercati e persino nelle case se il loro prezzo dovesse superare qualche centinaio di Dollari. E poi, ovviamente, resta da capire quante persone e quanti Stati siano disposti ad accettare l'esistenza di un database retinico sovranazionale, fornendogli i propri dati come si farebbe con l'impronta digitale sulla carta di identità.



La questione si fa ancora più pressante se pensiamo che WorldCoin è disponibile solo in Paesi in via di sviluppo e che sta raccogliendo utenti (2.230.000 mentre scriviamo questo articolo) con un sistema molto aggressivo: chi crea un account con scansione dell'iride riceve 25 WLD, che corrispondono a circa 40 Dollari liberamente spendibili presso gli esercizi convenzionati.

Ora che WorldCoin è uscito dalla fase beta, infatti, gli utenti con un portafoglio attivo possono iniziare a scambiarsi tra loro la criptovaluta, usandola per le spese sui siti web e gli exchange che la supportano (tra i quali troviamo anche Binance, per esempio): 40 Dollari, per un americano o un europeo, non sono nulla; in Indonesia, in India o in Nigeria, però, la stessa somma può fare la differenza per una famiglia. Per questo, un report del MIT Technology Review ha accusato Tools for Humanity di "sfruttare" gli abitanti dei Paesi in via di sviluppo accaparrandosi di fatto i dati biometrici delle loro retine, che rimarranno per sempre nei suoi database e verranno utilizzati per il training delle sue IA al costo di "pochi spiccioli".

Considerato l'ambizioso obiettivo finale di WorldCoin, quello di creare una rete globale di pagamenti con identificazione retinica, è possibile che la "missione" del progetto fallisca e che, insieme a essa, anche il suo token faccia una brutta fine. Da questa esperienza, insomma, potrebbe rimanere solo un grosso database retinico, creato a basso costo a partire dal Sud del Mondo, che potrebbe poi essere utilizzato all'insaputa dei "donatori" per degli scopi securitari (anche tra i più controversi, come quelli legati alla sorveglianza costante) che potrebbero generare guadagni miliardari.