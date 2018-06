WWDC 2018: cosa aspettarsi dal keynote Apple del 4 giugno

Ormai ci siamo, manca davvero poco all'inizio di quello che sarà l'ultimo appuntamento tecnologico importante prima dell'estate. Il prossimo 4 giugno, a San Josè in California, Apple terrà il suo classico keynote di apertura della Worldwide Developer Conference, l'annuale evento "estivo" dell'azienda, quello in cui Tim Cook e soci danno spazio a tutte le più importanti novità software dell'anno. iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 e tvOS 12 prenderanno sicuramente il centro della scena ma, come spesso è accaduto negli ultimi anni, non mancheranno certamente anche alcune novità sotto il profilo hardware. Lo scorso anno, ad esempio, era stato presentato il discusso smart speaker HomePod e anche in questo 2018 le novità sotto questo fronte potrebbero essere più che succose. Vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci.



iOS 12

Non potevamo non partire da iOS 12, da anni fulcro insostituibile delle presentazioni della mela morsicata alla WWDC. Quella che ci attende non sarà però una completa rivoluzione come in passato: le novità ovviamente ci saranno, ma in casa Apple hanno deciso di adottare una nuova strategia: concentrarsi maggiormente su ottimizzazione e piccoli miglioramenti. Una scelta che non può non essere accolta con piacere e curiosità, visti i problemi che hanno avvolto le ultime versioni dell'OS. Tra le novità, immancabile l'arrivo di nuove animoji per iPhone X e di un'integrazione finalmente completa con Facetime; spazio anche per Siri, che per alcuni potrebbe addirittura cambiare voce, diventando più naturale e maggiormente integrato con il sistema e le sue app. Piccoli miglioramenti saranno apportati anche alla modalità Non Disturbare, alle funzionalità di realtà aumentata e ai controlli parentali. Resta da capire, infine, quali saranno le novità dal punto di vista tecnico. Si parla da tempo della creazione di una piattaforma unica che potrebbe consentire agli sviluppatori di creare applicazioni universali in grado di funzionare sia su iOS 12 che sul nuovo macOS.



macOS 10.14 & tvOS 12

Difficile capire cosa aspettarsi dai due sistemi "fissi" di casa Apple. Le novità trapelate a proposito del mondo computer e quello televisivo sono a oggi pochissime. MacOS 10.14 potrebbe portare in dote la già citata compatibilità totale per le applicazioni universali, ma anche qui le informazioni sono davvero poche e discordanti. La possibilità di utilizzare la stessa applicazione su fisso e mobile resta affascinante, ma richiederebbe un lavoro molto importante e dispendioso per due sistemi diametralmente differenti, soprattutto a livello di codice. Vedremo se gli ingegneri avranno compiuto il miracolo o se ci vorrà ancora del tempo prima che questo avvenga. Mistero anche intorno a tvOS 12,: sarà la prima volta che Apple lo porterà alla WWDC, segno che le novità saranno importanti e significative. Molto improbabile però che vengano già annunciati i primi show originali o la piattaforma proprietaria di video streaming in stile Netflix.



watchOS 5

Capitolo a parte per watchOS 5. Il sistema operativo per indossabili è probabilmente quello che richiede il maggior lavoro di sviluppo. La necessità, resa pubblica da molti utenti, è quella di ottenere finalmente un supporto ai quadranti di terze parti, come già fatto da Google con Android Wear. Quelli predefiniti di Apple, infatti, hanno rivelato nel tempo tutti i loro limiti, stancando a più riprese gli utenti e ricevendo non poche critiche. Da qui la possibilità, già emersa dalla beta di watchOS 4.3.1 che a Cupertino aprano finalmente le porte agli sviluppatori esterni, con la nuova versione che potrebbe dare pieno supporto ai quadranti personalizzati di terze parti.



Hardware

Come da tradizione le voci più discordanti sono quelle riguardanti il comparto hardware. I prodotti che saranno presentati potrebbero essere tantissimi o pochissimi e, come da tradizione, non si saprà nulla di certo sino alla fine dei giochi. Si parla comunque di una più che probabile versione aggiornata di iPad Pro, di un nuovo iPhone SE e di nuovi aggiornamenti della linea Mac. Su questo fronte non sorprenderebbe quindi vedere nuove versioni potenziate di MacBook Pro, MacBook e iMac. Se su AirPower le informazioni sono ancora discordanti, si è fatta strada l'ipotesi di lancio di un nuovo e intelligente altoparlante domestico sviluppato da Beats e con completa integrazione con Siri. Questo prodotto dovrebbe diventare una vera e propria alternativa a basso costo di Homepod, con funzioni simili ma prezzo più alla portata del consumatore e in linea con quanto dettato dalla concorrenza. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 dollari, cento in meno rispetto allo smart speaker lanciato lo scorso anno. Staremo a vedere.