WWDC 2018: tutte le novità del keynote Apple

Anche quest'anno Apple ha chiamato a raccolta i migliori sviluppatori del mondo per tenere la sua WWDC 2018, la conferenza dedicata interamente allo sviluppo e al software. Da pochi minuti si è concluso il keynote inaugurale che, come tradizione, ha mostrato tutte le novità software di Cupertino, dal nuovo iOS 12 fino a macOS Mojave, passando per tvOS e watchOS 5. Partiamo dunque da iOS 12, nuova versione del sistema operativo dei nostri amati iPhone, la cui parola d'ordine questa volta è "performance". Apple ha migliorato le performance generali del sistema andando a ottimizzare l'accesso alla CPU, ora immediato e reattivo, in grado velocizzare l'esperienza d'uso anche su dispositivi più datati. iOS 12 sarà infatti disponibile su tutti i dispositivi che oggi supportano iOS 11, a partire dal 2013 a oggi, con l'iPhone 6 Plus - ad esempio - che aumenta le sue performance dal 40 al 70% nell'uso quotidiano. Non solo velocità però, il 2019 sarà l'anno in cui la Realtà Aumentata diventerà di massa, o almeno è questo l'obiettivo di Apple. Per questo motivo ha collaborato con le migliori aziende del settore 3D, come Adobe, per migliorare sensibilmente l'AR su iPhone e iPad.



Prestazioni e AR su iOS 12

Gli sviluppatori avranno a disposizione nuove funzionalità AR da integrare nelle loro app, così come ha già fatto LEGO che ha mostrato un'applicazione in grado di generare mondi virtuali attorno a giochi fisici, reali, aumentando sensibilmente i mondi di gioco possibili. Inoltre l'esperienza AR diventa condivisa, con due dispositivi che visualizzano il medesimo ambiente virtualizzato, perfetto per giocare. La realtà aumentata inoltre funzionerà anche sulle pagine web classiche o all'interno di news, i contenuti adatti mostreranno l'icona AR in grado di traslare un determinato oggetto nel mondo reale - come una chitarra in 3D visionata su uno store online da posizione nello spazio reale. Apple ha pensato anche a un'utile app chiamata Measure, con la quale misurare in modo preciso oggetti del mondo reale grazie alla realtà aumentata. Oltre all'AR, la società di Cupertino ha pensato a migliorare sensibilmente anche Siri, che con iOS 12 potrà ricevere le cosiddette Shortcuts. Le app aggiornate ci permetteranno di registrare una "frase chiave" per Siri, in modo da richiamare subito una determinata funzione con la voce. Siri diventerà un assistente a 360 gradi, mostrando notifiche avanzate e intelligenti che riguarderanno ogni aspetto e momento della nostra vita - anche grazie a un pannello completo con il quale personalizzare il tutto.



Le notifiche diventano più interattive

iBooks poi cambia nome e design, diventando Apple Books e mostrando una UI più amichevole e semplice da usare, con uno store del tutto rinnovato. Il nuovo iOS 12 vi aiuterà anche a gestire meglio il vostro tempo grazie a tre nuove funzionalità ben precise. Troveremo ad esempio il nuovo Non Disturbare, che sarà in grado di capire quando stiamo dormendo e di oscurare lo schermo anche durante l'arrivo di nuove notifiche - senza illuminare l'intera stanza. Una nuova app poi terrà traccia del nostro tempo facendoci capire, con grafici settimanali, quanto tempo dedichiamo al lavoro, al divertimento, quante ore passiamo su un'app anziché un'altra, in modo da regolarci di conseguenza per migliorare le nostre giornate. Possiamo anche registrare dei limiti da non oltrepassare, per evitare di stare troppo tempo su Facebook ad esempio. I genitori inoltre potranno monitorare i loro figli impostando timer di funzionamento, limitare l'uso di determinate app e molto altro. Grandi novità anche per le notifiche, sempre più interattive e finalmente di gruppo, da ordinare come meglio preferiamo. Diventano di gruppo anche le chiamate FaceTime, che supporteranno fino a 32 persone connesse contemporaneamente, gestite da una UI dinamica e semplice da usare. Dulcis in fundo, Apple ha aggiunto nuove Animoji, introdotto il riconoscimento della lingua e creato le Memoji, grazie alle quali potremo ricreare delle animoji dalle nostre sembianze, con migliaia di opzioni di personalizzazione.



Allenarsi con watchOS 5

Ottime novità anche per quanto riguarda watchOS, che con la versione 5 andrà a migliorare ulteriormente gli allenamenti, con nuovi parametri monitorati e l'auto-riconoscimento di una sessione. Se iniziamo a correre dimenticando di attivare l'allenamento, Apple Watch riconoscerà tutto in automatico senza perdere neppure un secondo di allenamento. Miglioramenti anche alla condivisione del workout, con sfide personali e molto altro. La novità più giocosa però è la funzione Walkie Talkie, grazie alla quale contattare al volo un altro Apple Watch connesso in WiFi o in 4G (nei Paesi in cui è disponibile il servizio). Arrivano poi le notifiche interattive di iOS 12, i contenuti web e i podcast, mentre per parlare con Siri non ci sarà più bisogno di dire Hey Siri. Basterà alzare il polso e chiedere qualcosa per ottenere una risposta. Ultima, colorata novità: il cinturino Pride con tanto di watchface a tema. Più magro il piatto di Apple TV invece, che quest'anno porta miglioramenti soprattutto all'app TV, ancora indisponibile per l'Italia. Gli appassionati di audio invece vedranno i loro film in 4K HDR guadagnare il supporto al Dolby Atmos, un update totalmente gratuito per tutti i film compatibili.



macOS turns in black

Chiudiamo la nostra carrellata di novità software con macOS Mojave, nuova versione del sistema operativo per laptop e desktop di Apple. Come preannunciato dai rumor nell'ultima settimana, la società di Cupertino ha confermato l'arrivo della Dark Mode su macOS, che rende scura l'intera interfaccia utente, dal dock alle finestre. Troveremo poi una nuova funzione per tenere in ordine i desktop più affollati, basterà infatti un clic per raggruppare i file per categoria, tipo ecc. Dal mondo iOS arrivano poi News (almeno negli USA) e Home, per il controllo di tutti i nostri dispositivi connessi in casa. Grande attenzione anche per la privacy e il tracciamento sul web, con Safari in grado di limitare il tracking di alcuni banner, dei tasti di sharing e dei box di commento. Vedremo anche un Mac App Store migliorato e ridisegnato da zero, con più informazioni e un design accattivante e al passo con i tempi. Alcuni rumor poi prevedevano l'unificazione di iOS e macOS, con app per iPhone e iPad disponibili anche su computer ma Apple ha detto chiaramente che questo non sta accadendo - e probabilmente non accadrà neppure in futuro. L'aggiornamento sarà disponibile, come al solito, nel corso dell'autunno, mentre gli sviluppatori potranno scaricare le versioni beta già da questa sera.