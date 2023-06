WWDC 2023, tra certezze e speranze: è finalmente l'ora di Apple AR?

La WWDC 2023 è ormai alle porte: la presentazione dedicata da Apple agli sviluppatori, negli anni divenuta il palcoscenico degli annunci estivi della mela morsicata, si terrà dal 5 al 9 giugno.

Il keynote inaugurale dell'evento, che sarà come sempre tenuto dal CEO di Apple Tim Cook, è già fissato per le 19:00 italiane di lunedì 5 giugno. In parallelo, Apple terrà un evento speciale nel Campus di Cupertino, durante il quale potrebbe dare modo ai presenti di toccare con mano le principali novità annunciate proprio pochi minuti prima in diretta globale. Ma di quali novità stiamo parlando?

Certamente ci sarà tanto software, perché ci dovrebbe essere spazio - come ormai di consueto - per iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 e watchOS 10, in arrivo in versione stabile in autunno. Tuttavia, gli occhi sono principalmente puntati sull'hardware, con il vociferato annuncio del nuovo Macbook Air M2 da 15" e, soprattutto del visore per la Realtà Mista Reality Pro (o Apple AR, che dir si voglia).



iOS 17 e watchOS 10: le novità del software

Partiamo però dal software: sicuramente sarà iOS 17 a farla da padrone, complice il fatto che proprio dal sistema operativo per iPhone deriva quello per iPad e che, negli ultimi anni, macOS non ha ricevuto tantissime novità di peso.

La novità maggiore di iOS 17 potrebbe essere il sideloading delle app, ovvero la possibilità di installare software non scaricati dall'App Store di Apple su iPhone.

Difficile pensare che Apple voglia dedicare troppo spazio questa novità, che potrebbe implementare in modo molto recalcitrante e solo per conformarsi al Digital Markets Act europeo.

Il grosso del keynote, invece, potrebbe essere dedicato alle svariate novità in arrivo sulle app di sistema di iPhone. Secondo Mark Gurman, noto insider e giornalista di Bloomberg, iOS 17 avrà un'app "Diario", che vi permetterà di raccogliere brevi scritti, immagini e video della vostra giornata in una pagina che potrete poi decidere di condividere con gli amici.

Sempre Gurman ha parlato di novità per l'app Wallet, per Dov'è, per SharePlay e per AirPlay: il giornalista non ha spiegato di che tipo di cambiamenti stesse parlando, anche se potrebbe finalmente essere giunta l'ora di caricare le carte di identità su iPhone anche per gli utenti europei ed asiatici, oltre che per quelli americani.



Inoltre, iOS 17 rinnoverà l'app Salute, anche se i cambiamenti dovrebbero riguardare solo l'UI del software: più sostanziale, invece, sarà l'arrivo di Salute anche su iPadOS, dopo anni di "esclusiva" iOS. Tuttavia, è possibile che l'app Salute e l'app Diario vengano integrate tra loro, fornendo una "spalla" tanto fisica quanto mentale per gli utenti.

Altri rumor parlano di una pesante revisione per l'app Mappe, che dovrebbe modificare la visualizzazione della navigazione a schermo bloccato, almeno su iPhone 14 e iPhone 15.



Altri ancora, infine, suggeriscono un restyling di Apple Music per iOS 17, che dovrebbe poter visualizzare i testi delle canzoni che state ascoltando anche sulla schermata di blocco dello smartphone: pare dunque che Apple stia puntando moltissimo su Music, dopo il lancio di Apple Music Classical dello scorso marzo.

Infine, il nuovo sistema operativo di Cupertino dovrebbe portare con sé dei cambiamenti prettamente legati all'UI, ovvero una pletora di nuovi widget e, soprattutto, la possibilità di personalizzare il Centro di Controllo dell'iPhone tramite un apposito sottomenu.



Per quanto riguarda iPadOS 17 e macOS 14, purtroppo, sembra che Apple non proporrà novità sostanziali durante la WWDC. Già ad aprile, infatti, Mark Gurman aveva spiegato che i due sistemi operativi "non saranno nulla di rivoluzionario o di significativo", ma che anzi si focalizzeranno più che altro sul "mettere in pari" Mac, Macbook e iPad con le feature già presenti su iPhone.

Secondo il giornalista, lo "scenario dei sogni di Apple" sarebbe quello di dare agli utenti cinque tipi di dispositivi diversi (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Reality Pro) tutti capaci di fare le stesse cose e dotati delle stesse app di sistema. Procedendo verso questa "unificazione" degli OS, dunque, alla WWDC potrebbe essere annunciato l'arrivo di varie app preinstallate su iOS, come la già citata Salute, anche su iPad e Mac.

In parallelo, però, alcuni rumor parlavano di una versione "light" di macOS 14 per iPad Pro in arrivo proprio nel 2023: sembra dunque che la prossima release di iPadOS sarà tanto simile alla nuova iterazione di iOS quanto a quella di macOS, arrivando forse per la prima volta a una sorta di sistema operativo unico per Mac e iPad, almeno nelle versioni più performanti di questi ultimi.



Potrebbe essere invece watchOS 10 a stupire i fan Apple: il solito Mark Gurman, infatti, ha spiegato già a metà aprile che watchOS 10 sarà un aggiornamento rivoluzionario per Apple Watch, addirittura "il più grande dall'uscita di watchOS" nel lontano 2013.

Pare che i miglioramenti si focalizzeranno tutti sull'interfaccia utente e passeranno anche per l'introduzione dei widget di watchOS, con questi ultimi che dovrebbero richiamare il quadrante Siri di watchOS 4, e potrebbero essere "impilabili" dagli utenti in un vero e proprio "stack" di widget come quelli che già esistono su iOS.



Non sappiamo nulla sulle nuove feature biometriche di watchOS 10, che d'altro canto dipenderanno in gran parte da quali saranno i sensori montati sui nuovi Apple Watch, il cui lancio è però previsto solo a settembre. Tuttavia, la mela potrebbe ormai essere pronta per la produzione di massa di un sensore per la glicemia non invasivo per Apple Watch: per anni, il wearable di Cupertino è stato considerato il Sacro Graal degli smartwatch e dei fitness tracker, perciò non è da escludere che Apple possa riservare qualche anticipazione agli sviluppatori, in modo da arrivare al lancio di Apple Watch Series 9 con una pletora di app capaci di supportare la nuova e rivoluzionaria feature.



Un solo nuovo Macbook... o no?

Per quanto riguarda l'hardware "tradizionale", la WWDC 2023 potrebbe essere una delusione.

Se lo scorso anno Apple si è superata, presentando i Macbook Air M2 da 13" e il Macbook Pro M2, a questo giro i nuovi lanci potrebbero essere davvero ridotti all'osso.

Anzi, potremmo addirittura dover parlare al singolare, perché sembra che Apple lancerà un solo laptop alla WWDC 2023, il misterioso Macbook Air M2 da 15".

Il dispositivo di cui si parla dovrebbe essere una variante con schermo da circa 15" del device già lanciato l'anno scorso, collocandosi a riempimento della fascia di mercato laptop sui 15", lasciata sguarnita dal lancio dei Macbook Pro M2 (rispettivamente da 14" e da 16"). Pare che il nuovo Macbook Air punterà tutto sulla batteria, che potrebbe durare fino a 24 ore, sullo schermo di grandi dimensioni e - forse - su un chip almeno in parte rinnovato.

Inizialmente si pensava che i Macbook Air da 15" avrebbero avuto un chip M3: l'ipotesi è però immediatamente sfumata, visto che i chip M2 sono stati lanciati solo lo scorso anno. Secondo gli esperti, dunque, il Macbook Air da 15" avrà un chip M2 "migliorato". Attenzione, però: non si tratterà di un chip M2 Pro o M2 Max, ma di un chip M2 "base" (lo stesso della versione da 13") con alcune ottimizzazioni in termini di performance e di risparmio energetico.



Molto meno probabile è invece il lancio di un nuovo Mac Pro con chip M2 nel corso della WWDC. Che un Mac Pro M2 sia in arrivo lo sappiamo ormai da tempo, ma la sua finestra di lancio è ancora incerta: per un dispositivo come il desktop high-end di Cupertino, destinato ai professionisti che adottano soluzioni Apple, la WWDC sembra la cornice di lancio perfetta, ma ci sono seri dubbi sul fatto che il PC ce la possa fare per quest'anno.



Diventa sempre più probabile, piuttosto, un lancio "via comunicato" tra la fine dell'autunno e i mesi invernali, ovvero tra ottobre 2023 e febbraio 2024.

A fine maggio, però, un nuovo rumor ha svelato che anche il Mac Studio M2 arriverà alla WWDC, scombinando di nuovo le carte in tavola. Al momento, tuttavia, nessun esperto di settore sembra essere convinto che il Mac Pro M2 arriverà alla WWDC: i rumor a riguardo sono infatti piuttosto datati e sembrano essere stati superati dalle ultime indiscrezioni, secondo cui Apple si concentrerà su altri device durante l'evento del 5 giugno.



Apple AR: è la volta buona?

Quali saranno questi device? Ma Apple AR, ovviamente.

Il nuovo visore MR di Apple è stato anticipato da un teaser pubblicato dalla mela su Twitter, ma ormai la sua presentazione viene posticipata da mesi, se non addirittura da anni: addirittura, sembra che la finestra di lancio originaria dell'headset dovesse essere quella della WWDC 2022, poi posticipata ad ottobre (con un primo teaser comparso in coda alla presentazione di iPhone 14) e, infine, alla WWDC 2023, come dimostra anche il fatto che, fino ad ora, il colosso di Cupertino non abbia tenuto alcun nuovo keynote.

Ora, però, la produzione di Apple AR dovrebbe essere partita e del device conosciamo quelli che dovrebbero essere il nome definitivo, il design e la scheda tecnica, insieme ad alcune funzionalità lato software: insomma, la WWDC di giugno sembra essere il momento perfetto per il suo lancio, visto e considerato che un Apple AR budget potrebbe arrivare già nel 2025 e che Apple si aspetta grandi risultati in termini di adozione per il device, almeno sul lungo periodo. Addirittura, se consideriamo che il fondatore di Oculus Palmer Luckey ha provato Apple AR, possiamo concludere che l'headset dovrebbe essere ormai pronto ad una presentazione ufficiale.



Ma come sarà Apple AR? Sul visore se ne sono dette di cotte e di crude, ma ormai possiamo darvi con (relativa) certezza alcune specifiche tecniche di base. Partiamo dal nome: Apple AR si chiamerà Reality Pro, mentre "Reality" sarà il nome dell'intera linea di device MR, VR e AR di Cupertino.

Il sistema operativo di Reality Pro si chiamerà xrOS o xrProOS e verrà presentato anch'esso alla WWDC: inizialmente, comunque, il sistema operativo del device sarà molto simile ad iPadOS e iOS, integrando le stesse app di sistema e, soprattutto, facendo girare nativamente in Realtà Mista le app per iPad (o almeno così ci dice l'ultimo rapporto sul software di Reality Pro comparso in rete).

Ciò significa che Reality Pro sarà votato alla produttività, permettendovi per esempio di estendere lo schermo del vostro iPad o Mac per utilizzare più app in contemporanea, ma avrà anche delle interessanti applicazioni per l'intrattenimento, ricreando uno schermo cinematografico sulle pareti di casa.

In più, sembra che Apple stia lavorando con alcuni sviluppatori per rendere Reality Pro un visore da gaming, che peraltro potrà essere controllato con i movimenti delle mani, senza la necessità di alcun controller. Infine, pare che l'headset integrerà anche delle funzioni per il fitness, con programmi specifici in Realtà Mista.



Tutte queste funzioni software dovrebbero essere sorrette da un hardware di primo livello, che d'altro canto porterà Reality Pro a costare almeno 2.000 dollari al lancio.

Partiamo con il dire che il visore sarà pensato per esperienze in Realtà Mista (MR), e non per la Realtà Virtuale (VR) o per la Realtà Aumentata (AR): per questo, esso dovrà ricreare in digitale con enorme accuratezza l'ambiente in cui trovate, per darvi l'impressione di non avere un visore davanti agli occhi.

Per raggiungere tale obiettivo, pare che Reality Pro avrà almeno 12 fotocamere interne ed esterne, che riprenderanno costantemente il volto dell'utente e l'ambiente circostante. I più ottimisti parlano addirittura di un totale di 16 obiettivi montati lungo tutto il pannello frontale del device.

Queste fotocamere proietteranno i loro contenuti su due schermi con risoluzione 4K ciascuno, uno per occhio: anche qui, gli ottimisti parlano di schermi con risoluzione 8K ciascuno, ma i costi di un simile hardware sarebbero davvero esorbitanti.

L'alimentazione dell'hardware sarà esterna, ma dovrebbe avere una batteria che ne permetterà un'autonomia di qualche ora.

Infine, a far funzionare tutto avremo un processore M2 e un coprocessore appositamente sviluppato da Apple per l'elaborazione delle immagini mostrate a schermo. Il chip principale non sarà ovviamente un M2 base: con ogni probabilità, infatti Reality Pro avrà un SoC M2 Pro o M2 Ultra, risultando performante come un Macbook Pro di nuova generazione, con il quale il visore dovrebbe condividerne anche l'oneroso pricetag.