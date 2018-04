Xiaomi Mi 6X ufficiale: caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita

Con l'arrivo di Xiaomi in Italia e l'apertura dei primi shop online autorizzati, l'hype degli utenti nostrani verso i dispositivi della società cinese sta aumentando considerevolmente. Ebbene, dopo essere entrata di prepotenza nel mercato degli smartphone da gaming con Black Shark, Xiaomi ha annunciato un nuovo medio gamma: Mi 6X. Con questo terminale, la società cinese ha deciso di implementare l'intelligenza artificiale, con funzionalità soprattutto legate alla fotocamera. Lo smartphone in questione è stato annunciato in Cina e potrebbe arrivare da noi sotto il nome di Mi A2, che dovrebbe essere la sua variante montante Android One.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Xiaomi Mi 6X monta un display curvo 2.5D da 5,99 pollici con risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel) e aspect ratio 18:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 660 operante alle frequenza massima di 2,2 GHz e una GPU Adreno 512. Ad affiancare il tutto, troviamo 4/6GB di RAM LPDDR4 e 64/128GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile tramite microSD fino a 128GB). Insomma, si tratta di una configurazione di tutto rispetto, che promette di garantire prestazioni al top per quanto riguarda la fascia media. Il comparto fotografico è formato da una dual cam posteriore con sviluppo verticale da 12MP (Sony IMX486, f/1.75) + 20MP (Sony IMX376) con flash LED, mentre la fotocamera anteriore è da 20MP (Sony IMX376, f/1.75) con soft flash LED. La batteria è da 3010 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0.

Non mancano anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, da 4G VoLTE a WiFi 802.11 b/g/n/ac passando per Bluetooth 5.0 e USB Type-C. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo, ovviamente con interfaccia MIUI. Presente il sensore di impronte digitali, posto sul retro al centro, mentre manca il jack per le cuffie. Le dimensioni del dispositivo sono di 158,88 x 75,54 x 7,3 mm, per un peso di 166 grammi. Le colorazioni disponibili, invece, sono: Black, Gold, Pink, Red e White. Interessanti anche le funzionalità software legate all'intelligenza artificiale, con la fotocamera in grado di riconoscere oltre 260 scene, in modo da avere impostati automaticamente i parametri per effettuare i migliori scatti possibili. Non manca anche il riconoscimento facciale, che oramai è stato sdoganato anche nella fascia media, ma senza mappatura 3D del volto. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Xiaomi Mi 6X verrà venduto in Cina a partire dal prossimo 27 aprile a un prezzo di 1599 yuan (circa 205 euro) per la variante 4/64GB e di 1999 yuan (circa 255 euro) per quella da 6/128GB.