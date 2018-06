Xiaomi Mi 8: caratteristiche, uscita e prezzo del rivale di iPhone X

L'arrivo di Xiaomi in Italia non è certo passato inosservato: merito del grande evento di Milano del 24 maggio e dell'apertura del primo Mi Store italiano ad Arese. L'hype verso la società cinese non poteva che crescere a dismisura, con i primi prodotti andati letteralmente a ruba in pochi giorni. Da qui la grande voglia di scoprire cosa riserverà il futuro, con l'annuncio del nuovo flagship per il 2018, il Mi 8, uno smartphone che punta molto sul comparto fotografico, sul 3D Face ID e sul prezzo. L'obiettivo più che conclamato è uno solo: rivaleggiare con iPhone X.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Xiaomi Mi 8 monta un display Samsung AMOLED da 6,21 pollici con risoluzione Full HD+ (2248x1080 pixel) e il particolare aspect ratio di 18,7:9. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845 affiancato da una GPU Adreno 630, 6GB di RAM LPDDR4x e 64/128/256GB di memoria interna UFS 2.1. A livello fotografico sul retro fa capolino una dual cam con sensori Sony IMX363 da 12 megapixel (f/1.8 + f/2.4, OIS, dual pixel autofocus). Frontalmente, invece, è presente una fotocamera da 20 megapixel (f/2.0). Xiaomi pare intenzionata a puntare molto sulla fotocamera, cercando di garantire una qualità delle foto decisamente maggiore rispetto alla concorrenza. Non mancano ovviamente funzionalità legate all'intelligenza artificiale, con l'introduzione di Studio Lighting, di una modalità ritratto, una per il riconoscimento delle scene e una chiamata Beautify.

Nei test effettuati da DxOMark il device ha totalizzando un punteggio di 99, con ben 105 punti nelle foto, 4 in più rispetto a quelli ottenuti a suo tempo da iPhone X.

Sul fronte autonomia abbiamo una batteria da 3400 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4, mentre le dimensioni sono di 154,9 x 74,8 x 7,6 mm per 175 grammi di peso. Il sistema operativo è Android Oreo con la nuova interfaccia personalizzata MIUI 10.

Mi 8 è il primo smartphone ad utilizzare il GPS a doppia frequenza. a cui si aggiungono tutte le più moderne specifiche di connettività, dal 4G LTE (banda 20 inclusa) al Wi-Fi 802.11 ac dual band, passando per la porta USB Type-C e per l'NFC. A livello di materiali troviamo un pannello posteriore in vetro curvo sui quattro lati accompagnato da una scocca in alluminio. Le colorazioni disponibili sono Black, Blue, White e Gold.

La variante Explorer

Accanto alla variante classica è stata anche svelata l'Explorer Edition, dotata di un sensore per le impronte digitali integrato sotto lo schermo. Questa particolare versione è anche la prima al mondo ad utilizzare il riconoscimento facciale 3D su Android, una tecnologia piuttosto simile al Face ID di Apple, per uno scontro frontale con l'azienda americana che sarà totale sotto quasi tutti i punti di vista. A livello estetico, l'Explorer presenta un pannello posteriore trasparente che mostra le componenti interne.



Immancabile anche un modello a prezzo inferiore, che sfrutta il nuovo Qualcomm Snapdragon 710, ha uno schermo AMOLED da 5,88 pollici e prende il nome di Mi 8 SE. Mi 8 sarà venduto in Cina dal 5 giugno con un costo di partenza di 2699 yuan (circa 360 euro) per il modello base e di 3299 yuan (circa 440 euro) per il top di gamma. Explorer Edition costerà invece 3699 yuan (circa 500 euro), mentre il modello SE sarà venduto a 1799 yuan (circa 240 euro).