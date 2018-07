Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite ufficiali: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Oramai presentare uno smartphone sembra essere diventato un pro forma, visto che tra rumor, leak e annunci vari gli utenti informati sanno già tutto, ben prima che esso venga mostrato su un palco. Ebbene, Xiaomi Mi A2 e Mi A2 non sono stati da meno e la loro comparsa su Gearbest a poche ore dall'evento di Madrid dimostra quanto sia difficile mantenere segreti aziendali nel 2018, sempre che il tutto non sia stato fatto volontariamente.

Nonostante questo, la presentazione ha aggiunto ulteriori dettagli sui nuovi device e abbiamo quindi deciso di riassumervi tutto quello che dovete sapere sui nuovi smartphone appartenenti alla gamma di prodotti Android One. Vi ricordiamo che la società cinese è da poco arrivata in Italia.

Xiaomi Mi A2

Il top offerto dalla nuova gamma Mi A2 monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 660 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, affiancato da fino a 6GB di RAM e fino a 128GB di memoria interna (non espandibile). Si tratta una configurazione che dovrebbe garantire buone prestazioni sia per quanto riguarda l'uso quotidiano che per il gaming. La scocca è unibody in alluminio. Troviamo poi un display IPS da 5,99 pollici con risoluzione FullHD+ (2160x1080 pixel), ma senza notch, che dovrebbe offrire buoni angoli di visione e luminosità. Passando al comparto fotografico, sul retro fa capolino una dual camera da Sony IMX 486 da 12MP (f/1.75) + Sony IMX 376 da 20MP (f/1.75), mentre anteriormente troviamo un sensore da 20MP. Non mancano le funzionalità Face Beauty, Face Detection, Panorama Shot e le solite applicazioni relative all'intelligenza artificiale. Xiaomi sembra voler puntare molto su questo aspetto con Mi A2.

Per quanto riguarda l'autonomia, troviamo una batteria non rimovibile da 3010 mAh. Non mancano ovviamente tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, passando per il Bluetooth 5.0, la porta USB Type-C e il Dual nanoSIM. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Presente anche il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Le colorazioni disponibili sono Blue, Gold e Black. Le dimensioni del dispositivo sono di 15,8 x 7,5 x 0,5 cm, per un peso di circa 168 grammi. Xiaomi Mi A2 verrà venduto a un prezzo di 249 euro per la variante 4/32GB, 279 euro per quella da 4/64GB e infine 349 euro per il modello da 6/128GB. In Italia, il tutto sarà disponibile a partire dal prossimo 8 agosto nei negozi autorizzati.

Xiaomi Mi A2 Lite

Il fratello minore di Mi A2, ovvero la sua variante Lite, mantiene le feature software descritte in precedenza, ma cambia le caratteristiche hardware. Infatti, esso monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, affiancato da 3/4GB di RAM e 32/64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Configurazione leggermente inferiore a quella della variante base, che però dovrebbe comunque garantire buone prestazioni in ambito quotidiano. Troviamo poi un display da 5,84 pollici con risoluzione 2280 x 1080 pixel e aspect ratio 19:9, che qui presenta anche il notch nella parte superiore. Passando al comparto fotografico, posteriormente troviamo una dual cam da 12MP + 5MP, mentre nella parte anteriore troviamo un sensore da 5MP.

Per quanto riguarda l'autonomia, Xiaomi ha deciso di puntare molto su essa con questo Mi A2 Lite, inserendo una batteria da ben 4000 mAh. Non mancano ovviamente tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n passando per il Bluetooth 4.2, la porta microUSB standard e il Dual nanoSIM (due slot nanoSIM + uno slot microSD). Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Presente anche il jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Le dimensioni del dispositivo sono di 15,21 x 7,16 x 0,86 cm, per un peso di circa 170 grammi. Anche qui, le colorazioni disponibili sono Blue, Gold e Black. Xiaomi Mi A2 verrà venduto a un prezzo di 179 euro per la variante da 3/32GB, mentre quella da 4/64GB costerà 229 euro. In Italia, il tutto sarà disponibile a partire dal prossimo 8 agosto nei negozi autorizzati.