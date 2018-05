Xiaomi Redmi S2 ufficiale: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Dopo aver annunciato, solamente qualche settimana fa, Xiaomi Mi 6X, la società cinese non si è fermata e ha svelato un nuovo smartphone appartenente alla fascia media. Si tratta di Redmi S2, dispositivo montante un display da 5,99 pollici e un processore Qualcomm Snadpragon 625. L'azienda sembra voler puntare molto sul comparto fotografico con questo modello, con diverse funzionalità software supportate, come AI Beauty e Face Unlock. Inoltre il sensore anteriore da 16MP sembra scattare ottimi selfie per la fascia media. Andiamo, dunque, a vedere nel dettaglio il nuovo smartphone di Xiaomi.



Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

A livello di caratteristiche tecniche, troviamo un display IPS LCD da 5,99 pollici con risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel) e aspect ratio 18:9. Un pannello ampio che promette di offrire una buona qualità visiva e delle cornici ridotte. Sotto la scocca, fanno capolino un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 e una GPU Adreno 506, affiancati da 3/4GB di RAM e 32/64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Interessante anche il comparto fotografico, con una dual cam posteriore da 12MP (f/2.2, PDAF) + 5MP e una fotocamera anteriore da 16MP. Entrambe sono accompagnate da flash LED e da diverse funzionalità software, come HDR e bokeh. Inoltre, la società cinese sembra voler puntare particolarmente sui selfie, con il sensore frontale che potrà sfruttare la funzionalità AI Beauty. Presente anche il Face Unlock.



Parlando di autonomia, troviamo una batteria da 3080 mAh. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odieno degli smartphone, dal 4G VoLTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n passando per il Bluetooth 4.2. Presenti anche il Dual SIM (nano + nano + microSD) e la porta microUSB standard. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con MIUI 9. Le dimensioni di Xiaomi Redmi S2 sono di 160,73 x 77,26 x 8,1 mm, per un peso di 170 grammi. Le colorazioni disponibili sono Champagne Gold, Rose Gold e Platinum Silver.



Parlando di materiali, la scocca è in metallo, con la presenza di bande in policarbonato per ottimizzare la ricezione. La dual camera è sviluppata in verticale e posta in alto a sinistra sul retro, mentre al centro troviamo un sensore di impronte digitali. Gli altoparlanti sono posti nella parte inferiore, a fianco della porta microUSB standard. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Xiaomi Redmi S2 sarà disponibile sul suolo cinese a partire dal prossimo 17 maggio. La variante 3/32GB costerà 999 yuan (circa 130 euro), mentre quella 4/64GB richiederà l'esborso di 1299 yuan (circa 170 euro). Insomma, anche questa volta la società cinese sembra voler puntare molto sul rapporto qualità/prezzo. Non abbiamo informazioni, però, per quanto riguarda l'arrivo in Europa dello smartphone in questione.