Xperia Pro con porta HDMI e i suoi fratelli: i nuovi smartphone di Sony

Nonostante l'annullamento dell'MWC di Barcellona, Sony ha annunciato la sua nuova gamma di smartphone Xperia. In particolare, i modelli svelati lo scorso 24 febbraio dall'azienda nipponica sono tre: Xperia Pro, Xperia 1 II e Xperia 10 II. Esiste inoltre un quarto dispositivo che era già stato annunciato qualche giorno prima, ovvero l'entry-level Xperia L4.

In parole povere, abbiamo uno smartphone per ogni fascia di prezzo. Vi anticipiamo che le soluzioni presentate da Sony hanno delle caratteristiche particolarmente interessanti. D'altronde, la società giapponese si sta cercando di rinnovare in seguito alle vendite non esattamente esaltanti dello scorso anno, come testimonia il recente "trasloco" del portale dedicato agli smartphone. Ma su cosa sta puntando Sony per rilanciarsi in questo mercato?

Sony Xperia Pro

Giusto qualche settimana fa discutevamo del futuro del comparto fotografico degli smartphone nella nostra guida ai sensori. Ebbene, in un mercato in cui il trend principale mira a inserire sempre più sensori, Sony ha deciso di puntare su una soluzione diversa con il suo Xperia Pro. Stiamo parlando di un dispositivo dotato di ingresso HDMI per il collegamento a una fotocamera o videocamera professionale.



Se vi state chiedendo a cosa serva questa funzionalità, dovete sapere che lo smartphone supporta la connettività 5G mmW/sub6 ed è quindi in grado di trasmettere in diretta il flusso video. Il live streaming può essere monitorato tramite un apposito istogramma.

Insomma, Sony ha pensato a tutto e quest'idea apre le porte a una potenziale rivoluzione del concetto di diretta, visto che potenzialmente si possono realizzare contenuti professionali in qualsiasi luogo.

Certo, stiamo parlando di un ambito specifico che interessa solamente a una nicchia di pubblico, ma sicuramente l'idea di Sony ha il suo perché, in un contesto in cui le fotocamere degli smartphone non possono ancora rivaleggiare con l'attrezzatura professionale. Entrando nel campo delle classiche specifiche, troviamo invece una modulo posteriore composto da tre sensori da 12MP e una lente 3D iTOF (ne parleremo più dettagliatamente con Sony Xperia 1 II).

La fotocamera anteriore è da 8MP. Non mancano un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K, aspect ratio 21:9, supporto all'HDR e Motion Blur Reduction, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8GB di RAM, 512GB di memoria interna e una batteria da 4000 mAh. Presenti anche il jack audio da 3,5mm per le cuffie e la certificazione IP65/68.

Sony ha estratto dal cilindro uno smartphone interessante, ma abbiamo una notizia non esattamente positiva: al momento non ci sono informazioni in merito a un possibile arrivo in Europa e non è nemmeno stato annunciato il prezzo.

Sony Xperia 1 II

Sulla scia di Sony Xperia 1, smartphone che lo scorso anno era riuscito a convincere la critica, l'azienda nipponica ha annunciato Sony Xperia 1 II. Si tratta di un dispositivo di fascia alta (in Germania costa 1199 euro, i prezzi italiani non sono ancora stati svelati). Le principali novità sono da ricercarsi nella presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, nel conseguente supporto alle reti 5G sub6 e nel rinnovato comparto fotografico.

In particolare, quest'ultimo implementa delle funzionalità esclusive, dall'AF/AE a 20 fps al Real-time Eye AF. Sony Xperia 1 è il primo smartphone al mondo a consentire queste possibilità, che in termini pratici vanno a tradursi in una messa a fuoco in grado, potenzialmente, di mettere a dura prova i dispositivi della concorrenza.

A livello di componentistica, troviamo tre sensori ZEISS da 12MP: un Dual PD AF da 24 mm con apertura f/1.7, un PDAF da 70 mm con apertura f/2.4 e OIS e un Dual PD AF da 16 mm con apertura f/2.2 e OIS. La quarta lente è un 3D iTOF, mentre la fotocamera anteriore è da 8MP. Per il resto, ci sono uno schermo OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K, aspect ratio 21:9 con supporto all'HDR e Motion Blur Reduction, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna e una batteria da 4000 mAh. Non mancano jack audio per le cuffie e certificazione IP65/IP68. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi rimandiamo al sito ufficiale di Sony Italia. La disponibilità è prevista a partire dalla primavera 2020.

Sony Xperia 10 II

Per quanto riguarda la fascia media, la proposta di Sony si chiama Xperia 10 II. Il prezzo in Germania è fissato a 369 euro, quindi anche il costo italiano potrebbe essere interessante. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 665, affiancato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Troviamo poi un display OLED da 6 pollici con risoluzione Full HD+ e aspect ratio 21:9 e una batteria da 3600 mAh.

Xperia 10 II monta una tripla fotocamera da 12MP (f/2.0, 26 mm) + 8MP (f/2.4, 52 mm) + 6MP (f/2.2, 16 mm) e una fotocamera anteriore da 8MP. Presenti anche il jack da 3,5mm per le cuffie e la certificazione IP65/68, nonché il supporto al 4G LTE. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Sony. Disponibilità a partire dalla primavera 2020.

Sony Xperia L4

Passando alla fascia bassa, Sony ha svelato lo smartphone Xperia L4, che in Germania costa 199 euro. In questo caso, parliamo di un dispositivo che dispone di uno schermo LCD da 6,2 pollici con una risoluzione HD+ e un aspect ratio 21:9, un processore MediaTek MT6762 Helio P22, 3GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 13MP (f/2.0) + 5MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3580 mAh. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo al sito ufficiale di Sony. La disponibilità è prevista a partire dalla primavera 2020.