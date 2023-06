Z790 AORUS ELITE AX-W: Raptor Lake senza compromessi

In attesa di scoprire tutte le novità dell'Intel Innovation Event 2023, in cui probabilmente ci sarà spazio anche per il tanto atteso refresh della tredicesima generazione, abbiamo avuto modo di dare un'occhiata più da vicino a un prodotto molto interessante, la scheda madre Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX in versione bianca.

Si tratta di un prodotto robusto, con inserti in acciaio spazzolato e ben pochi compromessi grazie al chipset top di gamma per i processori Intel Raptor Lake e Intel Alder Lake, al supporto agli standard più recenti come le memorie DDR5 e alcune interessanti soluzioni messe a punto da Gigabyte per migliorare la cosiddetta Quality of life e semplificare alcuni aspetti dell'installazione delle componenti.



Una scheda madre pronta per il futuro

Partiamo da ottime notizie: mentre vi scriviamo, sul portale ufficiale del supporto Gigabyte è già disponibile l'aggiornamento BIOS che introduce il supporto ufficiale ai processori next-gen di Intel, non meglio specificati e dei quali sappiamo ancora molto poco, ma è chiaro che in ottica di futuribilità avere già questa certezza è un enorme punto a favore di questa scheda.

Esteticamente, la Aorus Elite AX raccoglie il codice estetico della serie senza stravolgerlo e, al contempo, senza eccedere nei fronzoli tipici dei prodotti destinati al segmento gaming. In questo caso ci troviamo davanti a una scheda dal PCB nero, con slot neri e placche di dissipazione e protezione di colore metallico. La particolare lavorazione spazzolata di questi ultimi si alterna con i pochi caratteri identitari del brand, tra cui il nome AORUS, la scritta "Team Up, Fight On" e il logo di un grigio più scuro.

La placca che protegge il chipset nasconde anche un piccolo accento retroilluminato con LED RGB.

Interessante notare anche alcuni dettagli aggiuntivi, come la presenza di un rinforzo metallico intorno allo slot PCIe principale e di un imponente heatsink sullo slot M.2 primario.

La piastra posteriore per la protezione della sezione I/O è metallica, verniciata di bianco e preinstallata.



Si tratta di una delle soluzioni di punta di Gigabyte, che attualmente si trova nei paraggi dei 350 euro nei principali portali di elettronica: un prezzo non eccessivo per ciò che viene offerto, vale a dire una scheda madre completa e adatta anche alle soluzioni top di gamma sia in termini di sicurezza che di affidabilità.

La scheda è dotata di 16+1+2 fasi di alimentazione (90A), un singolo ingresso a 24-pin e due da 8-pin ed è compatibile, come già accennato, con i più recenti standard offerti dalla piattaforma Intel di nuova generazione, tra cui un supporto RAM fino alle DDR5-7600 (OC), anche in banchi da 48GB per un totale di 192GB. A livello di espansione, prendono posto quattro slot per unità in formato M.2, tutti con supporto PCIe Gen4, il principale con dissipazione esclusiva e gli altri tre in blocco unico. Interessante, in tal senso, la funzionalità di aggancio rapido sviluppata da Gigabyte, ovvero il sistema M.2 EZ-Latch Plus, che permette di dimenticarsi una volta per tutte delle piccole viti per il serraggio delle memorie.

Sei le porte SATA (6 Gbps), mentre gli slot PCIe x16 sono tre: la principale, protetta da scheletro metallico, presenta il sistema di sgancio rapido PCIe EZ-Latch ed è compatibile con lo standard PCIe Gen5 su 16 linee, dipendendo direttamente dalla CPU. Gli altri slot, invece, sono direttamente collegati al chipset e supportano, dall'alto verso il basso, gli standard PCIe Gen4 (x4) e Gen3 (x4).

Molto interessante la compatibilità con modalità RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 sia per unità NVMe che SATA.



Passiamo ora al blocco I/O, dove sono presenti la bellezza di nove ingressi USB-A tradizionali, dei quali tre USB 3.2 Gen1 e due USB 3.2 Gen2, nonché una USB Type-C 3.2 2x2. Lato connettività, troviamo il pieno supporto a WiFi 6E e Bluetooth 5.3, oltre a un ingresso 2.5G Ethernet.

Il comparto audio, coperto dalla tecnologia AMP-UP, supporta fino a 2/4/5.1/.1 canali, con codec Realtek e High Definition Audio, oltre a una porta S/PDIF.

Infine, le uscite video: due a disposizione, garantendo piena operatività anche in assenza di grafica dedicata, ovvero una HDMI 2.0 e una Display Port 1.2, entrambe con supporto 4K/60.

Eventuali pannelli I/O sul case potranno essere collegati tramite un singolo ingresso USB 3.2 Gen2 presente accanto al connettore a 24-pin.

A livello software, l'interfaccia grafica Gigabyte per il BIOS UEFI è piuttosto comoda e intuitiva, lasciando ampio margine di personalizzazione della propria esperienza anche in termini di overclock. Ottima e poco invasiva anche la suite proprietaria Gigabyte Control Center da installare su Windows 11, pratica nella gestione dei principali aspetti di funzionamento del sistema, tra cui monitoraggio delle risorse, controllo delle curve di raffreddamento e illuminazione RGB.

Insomma, una scheda madre solida e completa, con un discreto sistema di dissipazione a un prezzo coerente per build di fascia medio-alta e con un occhio proiettato anche alla prossima generazione, la cui compatibilità è stata già confermata.