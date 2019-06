Zen 2: l'architettura dietro ai processori Ryzen 3000

Durante il Computex 2019 di Tapei, il CEO di AMD Lisa Sun e il direttore tecnologico Mark Papermaster hanno illustrato le novità dei nuovi microprocessori della serie Ryzen 3000 basati su architettura Zen 2. In questa nuova generazione l'azienda di Sunnyvale ha seguito un approccio al design completamente nuovo, in grado di fornire un aumento prestazionale a parità di consumi, massimizzando la resa delle funzioni di calcolo e riuscendo a limitare i punti deboli della precedente serie. Questo grazie ad un processo produttivo scalare che fa dei 7 nanometri e della nuova disposizione dei chiplet i punti imprescindibili della nuova gamma.



La nuova squadra

I modelli presentati da AMD sono cinque, ognuno dei quali con caratteristiche e prestazioni differenti. Si parte dal Ryzen 5 3600 equipaggiato con 6 core e 12 thread, un clock base di 3.6 Ghz che può arrivare fino a 4.2 Ghz di boost, con TDP a 65W. Il fratello maggiore, il Ryzen 5 3600X, che mantiene i 6 core e 12 thread ma con un clock base di 3.8 Ghz che tocca i 4.4 Ghz di boost, con un TDP a 95W. Si passa poi alla serie Ryzen 7 con due modelli: il 3700X con 8 core e 16 thread, un clock base di 3.6 Ghz e boost fino a 4.4 Ghz, con TDP a 65W, e il 3800X, sempre con 8 core e 16 thread ma con frequenze di base a 3.9 Ghz e picchi fino a 4.5 Ghz di boost, accompagnato da un TPD a 105W.



Infine, il "mostro" di casa AMD: il Ryzen 9 3900X con ben 12 core e 24 thread, una frequenza di clock base a 3.8 Ghz che in boost può raggiungere i 4.6 Ghz a fronte di un TDP a 105W. L'offerta è ricca e va a coprire esigenze e fasce di mercato diverse mantenendo però un incremento di prestazioni generale a fronte della riduzione dei consumi.



Un design tutto nuovo

Zen 2 è innanzitutto un nuovo modo di progettare la "composizione" della CPU basata sui chiplet, concetto applicato a tutti processori senza grafica integrata. Un Ryzen della serie 3000 è caratterizzato infatti da due chiplet prodotti a 7 nm in cui risiedono i 16 core (otto core attivi per singolo chiplet) affiancati da un I/O die centrale realizzato a 12 nm e riservato a tutta la connettività, alle linee PCIe 4.0 e al controller di memoria.



Questa doppia disposizione ha permesso di utilizzare un processo produttivo maturo per limitare la perdita prestazionale di alcune componenti ed un processo più innovativo per massimizzare i vantaggi delle funzioni di calcolo: un design basato su tre chip con numero di core raddoppiati e l'introduzione della nuova feature PCI Express 4.0 a fronte della possibilità di mantenere l'interfaccia AM4 (con i dovuti compromessi). Per raggiungere questo risultato AMD ha scelto dei materiali a bassa perdita per il packaging e per la progettazione fisica, in grado di conservare l'integrità dei segnali trasmessi.



Caratteristiche fondamentali

La prima novità rilevante nella nuova architettura è data dall'aumento delle istruzioni calcolate per ciclo di clock (IPC) del 15%, elemento essenziale in ambito gaming, grazie all'introduzione di un TAGE Branch Predictor più veloce (basato su due stadi) e ad un miglioramento nel pre-fetching delle istruzioni. Per quanto riguarda la FPU (floating-point unit o unità di calcolo in virgola mobile) AMD ha raddoppiato la presenza rispetto alla passata generazione, passando da 128 a 256 bit con il supporto ad AVX2 ed un deciso miglioramento nei carichi di produttività.

Altro elemento fondamentale è l'ottimizzazione della gerarchia delle cache che sono raddoppiate in termini numerici portando i dati più vicini ai core e riducendo la latenza, dato particolarmente significativo per i videogiocatori: non a caso AMD ha "battezzato" la nuova cache complessiva con il nome di GameCache.



Quando si parla di Zen 2 non si può prescindere dall'architettura di interconnessione Infinity Fabric, vero e proprio marchio di fabbrica, che permette alle varie componenti di comunicare ad altissima velocità e che in questa seconda generazione vede alcuni miglioramenti. La frequenza di clock della CPU (Fclk) e quella del controller delle memorie (Uclk) sono state separate così da permettere un overclock migliore a fronte di un calo di consumo per bit del 27%. Sulle motherboard equipaggiate con i nuovi chipset X570, Zen 2 ottimizza il tracciamento dei dati e permette l'utilizzo di ram molto più veloci con rapporto 1:1 fino alle DDR4-3600 e 3733 che aumenta le prestazioni e riduce la latenza. In condizioni di overclock è possibile raggiungere frequenze mostruose con le DDR4-4200 e 5133 ma questa volta con rapporto 2:1 e con una conseguente penalità sulla latenza.

Infine, AMD porta nella nuova architettura l'Auto Precision Boost Overdrive (PBO), una feature che permette ai Ryzen di comunicare con l'intera piattaforma per modulare le performance in base alle possibilità, in termini energetici, della scheda madre. In poche parole, il processore analizza i dati telemetrici sui voltaggi e sulle temperature e gestisce in tempo reale frequenze di clock e picchi di energia, il tutto in maniera automatica e dinamica. Questo permette alla CPU di raggiungere frequenze molto elevate nei momenti di necessità senza compromettere la stabilità del sistema.

Sicurezza e prestazioni

AMD ha cercato di risolvere le questioni di vulnerabilità che hanno afflitto i microprocessori negli ultimi anni. Nel caso specifico con Zen 2 le nuove CPU sono immuni a Spectre V2 e Spectre V4 a livello hardware mentre rimangono immuni a tutte le altre falle che hanno colpito le architetture della controparte Intel.

L'insieme di questi elementi porta, secondo l'azienda, ad un miglioramento delle prestazioni in single thread del 21% rispetto alla passata generazione e gran parte del lavoro è svolto dai miglioramenti dell'ICP, seguito dalla frequenza maggiorata e dal processo produttivo a 7 nanometri.

Zen 2 riesce ad esprimere il meglio anche grazie al potenziamento dello Scheduler Changes di Windows 10 May Update che sfrutta i passaggi dalla fase idle a quella di picco con un incremento di velocità in percentuale che, sempre secondo AMD, sfiora la doppia cifra, arrivando al 15%.

AMD sembra aver svolto un ottimo lavoro, in controtendenza rispetto all'industria generale, anche grazie a scelte di design coraggiose ed innovative. Gli ingegneri sono già al lavoro sull'architettura Zen 3 e anche Zen 4 è in fase di progettazione secondo le tabelle di marcia. Non resta che attendere la prova su strada dei nuovi modelli per capire le potenzialità dei Ryzen 3000.