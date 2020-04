Zoom: i gravi problemi di un'app di successo

Il Coronavirus ha innegabilmente cambiato le nostre abitudini. La reclusione forzata in casa di una buona parte della popolazione ha portato alla ribalta servizi prima del tutto marginali. L'intrattenimento e lo streaming sono diventati parte fondamentale di questo particolare spaccato delle nostre vite così come la necessità di poter rimanere in contatto con le persone che fino a poco tempo fa riuscivamo a vedere tutti i giorni.

Potersi vedere è diventata un'esigenza particolarmente stringente, capace di portare in auge servizi fino a poco tempo fa quasi del tutto accessori: è il caso di Zoom, app di videoconferenze salita agli onori delle cronache per le sue incredibili potenzialità, scaricata da tantissime persone e ormai diffusissima. Una popolarità che ha però palesato problemi di non poco conto che ne hanno in qualche modo offuscato il rapido successo.

Videoconferenze per tutti

Zoom non fa niente di diverso se non mettere in contatto video le persone: è un servizio di videoconferenza del tutto simile a tanti altri, da Skype ai servizi di video chiamata offerti dal ben più diffuso WhatsApp. A fare la differenza sono le possibilità di connessione praticamente infinite. Se in tante altre app il numero di partecipanti a una videochiamata è di solito limitato con Zoom in versione base si può arrivare fino a 100 partecipanti, che diventano addirittura 1000 per la sua versione business dedicata alle aziende.

Non stupisce quindi che questa possibilità, capace da sola di fare la differenza con tutti i servizi analoghi, abbia spinto Zoom in testa alle classifiche degli store di tutto il mondo: dalla persona più comune all'azienda più organizzata tutti hanno trovato in Zoom un servizio comodo, facile e veloce. Lezioni scolastiche e universitarie, party improvvisati, video conferenze di lavoro, riunioni di grandi gruppi, Zoom è ormai ampiamente utilizzato. Un successo che ha però portato alla luce anche il lato oscuro del servizio.

Vecchi problemi

In tempi non sospetti Zoom era stata già afflitta da non proprio semplici vulnerabilità di sicurezza, oggi venute drammaticamente a galla in tutta la loro attualità. Nel 2018 era stata scoperta una falla di sicurezza che permetteva agli hacker di utilizzare gli utenti per poter intervenire nei modi più disparati all'interno delle videoconferenze, rimuovendone i partecipanti, falsificandone i messaggi e dirottando le schermate condivise. Nel 2019 un altro bug permetteva agli hacker di far partecipare forzatamente gli utenti in ambiente Mac a delle chiamate con Zoom senza il loro permesso e con la cam attivata.



Una vulnerabilità che inoltre lasciava l'app attiva in background senza dare la possibilità all'utente di poterla mai disinstallare del tutto. I problemi di sicurezza e privacy ci sono sempre stati e, a quanto pare, non sono mai stati risolti del tutto. Una gatta da pelare che farà sentire tutto il suo peso, visto il milione di utenti che giornalmente la utilizzano. Un tesoretto che ha permesso al suo fondatore di aumentare il suo patrimonio di 4 miliardi di dollari dall'inizio della pandemia e a Zoom di raggiungere un valore stimato di 42 miliardi.

Nuovi problemi

Le stanze in cui si svolgono le videoconferenze di Zoom sono facilmente reperibili in rete. Il fenomeno dello Zoombombing, seppur all'apparenza innocuo e divertente, sta portando con conseguenze di un certo peso. In rete, infatti, si riescono facilmente ad individuare i codici identificativi delle conferenze, con utenti che riescono a fare tranquillamente irruzione nelle varie stanze per disturbare i partecipanti, a volte in modo innocuo e altre postando materiale pornografico e altra spazzatura, con tutte le conseguenze per la privacy dei partecipanti che la presenza di sconosciuti o presunti criminali porta con se.



Di riflesso sono anche tanti altri i problemi che stanno venendo a galla negli ultimi giorni. Alcuni ricercatori dell'Università di Toronto, ad esempio, hanno scoperto che alcune chiamate effettuare in nord america sono state inviate in Cina insieme alle loro chiavi di cifratura. Nonostante l'azienda affermi di avere sistemi di cifratura avanzati, i ricercatori hanno scoperto che si tratta di codici invece facilmente accessibili e "scardinabili".

Poca attenzione

I vertici si sono messi a lavoro per risolvere i problemi più gravi, ammettendo indirettamente che alcune cose non hanno funzionato per il verso giusto e che l'azienda sta facendo il possibile per risolvere la situazione. Eppure la sensazione, palesata da tutti, è che i dati e la sicurezza degli utenti non vengano gestiti come si dovrebbe. Le incursioni indesiderate nelle videoconferenze sono solo la punta di un iceberg in cui informazioni su alcuni dispositivi vengono inviate a Facebbok senza averne informato i proprietari o falle nella sicurezza di vario genere permettono accessi indesiderati ai dati degli utenti, come quello che è stato usato dagli hacker per rubare le password di Windows mentre si usa all'app o la già citata possibilità di penetrare in ambiente Mac.

A monte ci sarebbe il mancato utilizzo dell'ormai basilare crittografia end-to-end, utilizzata da tempo da quasi tutti questi sistemi di comunicazione.



Successo effimero?

Aggiornamenti continui stanno provando a risolvere i problemi più noti ma la paura è che il fuoco di fila non sia finito e che, alla lunga, le difficoltà vadano a soverchiare quanto di buono è presente nel servizio. Il fuoco di fila infatti non sembra passare e non è scontato che Zoom riesca a gestirlo nel migliore dei modi. Il successo e la popolarità hanno sì ampliato il bacino d'utenza e i guadagni ma anche portato alla luce problemi a cui magari, inizialmente, non si faceva caso.

E se questi continueranno ad esistere senza una celere risoluzione è abbastanza scontato un esodo di utenti verso altri lidi: il gran numero di app analoghe non gioca a favore di Zoom, per un successo enorme che oltre che controproducente potrebbe alla lunga rivelarsi effimero.

Prese di posizione

Alcune scuole statunitensi hanno già bandito l'app dai propri sistemi, impedendo agli studenti di usarla per scopi didattici e per le lezioni a distanza: da New York al Nevada, tanti altri stanno valutando questa possibilità per evitare di mettere a rischio studenti e personale scolastico. Anche alcuni dirigenti dei Licei di Torino hanno contattato i vertici di Zoom e deciso di non utilizzare l'app in attesa di capire cosa stia succedendo: sono tanti gli studenti che hanno visto i propri account social violati dopo l'utilizzo di dell'app.

Probabile si tratti solo di coincidenze, ma se così non fosse? Guai che tra l'altro stanno coinvolgendo anche realtà ben più grandi e influenti: ha fatto scalpore la scelta della Space X di Elon Musk di vietare ai propri dipendenti l'uso di Zoom nello svolgimento delle proprie mansioni da casa per motivi di sicurezza, consigliando di tornare al ben più sicuro utilizzo di mail, messaggi e telefonate o di servizi che, seppur più limitati, offrono maggiori garanzie di sicurezza. Divieto che è stato esteso anche ai dipendenti Nasa, clienti dell'azienda di Musk e che ha portato l'FBI ad aprire un fascicolo su tutti questi problemi di sicurezza.

C'è ancora tempo?

Uno tsunami di grandi proporzioni a cui sarà davvero difficile resistere o far fronte, alla luce dei problemi che quasi giornalmente si palesano come conseguenza del massiccio utilizzo di Zoom in tutto il mondo. Sembra quasi che il successo si sia ritorto contro un'azienda che non si aspettava certamente tutto questo. Il presidente di Zoom, Eric Yuan, si è scusato e si è dato 90 giorni di tempo individuare e risolvere in modo efficace tutti i problemi e poi valutare il tutto con esperti di terze parti. A livello pratico, nel breve periodo si stanno introducendo delle password aggiuntive per proteggere ulteriormente le stanze di conversazione, che non risolveranno i problemi più gravi ma che metteranno certamente un freno alle intrusioni nelle stanze di conversazione.

Una piccola goccia in un mare sempre più profondo, che nulla toglie alla grande utilità di Zoom ma che deve far aprire ben più serie riflessioni sulla privacy degli utenti, che deve essere garantita sempre.