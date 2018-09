'Alexa, fammi i popcorn'. Amazon presenta il microonde del futuro

Durante l'evento tenuto ieri notte da Amazon, c'è un prodotto che ha fatto viaggiare l'immaginazione di tutto noi: il microonde del futuro basato su Alexa, l'assistente vocale della società di Jeff Bezos.

Come vi abbiamo raccontato nella news generica, l'elettrodomestico è interamente basato su Alexa, e si collegherà ad Echo via Bluetooth. Il funzionamento sarà quindi simile a quello dell'orologio da parete, che si controlla direttamente con la voce tramite l'altoparlante intelligente.

A livello di progettazione, si tratta di un dispositivo estremamente complesso, dal momento che include anche un modulo per facilitare la connessione WiFi, il che ha rappresentato una sfida di non poco conto per il team di ingegneri.

Il fornetto è integra anche il sistema di Dash Button che permette di ordinare rapidamente i generi alimentari e gli oggetti da Amazon. Un esempio è quello dei popcorn: una volta finiti basta cliccare sul pulsante dedicato e chiedere ad Alexa di effettuare l'ordine dall'account Amazon abbinato.

E' chiaro che l'aspetto più interessante è rappresentato dall'utilizzo quotidiano. Il vicepresidente senior di Amazon Devices, Dave Limp, ha mostrato dei comandi vocali che gli hanno permesso di impostare il timer per determinati alimenti, ma è anche stato in grado di aggiungere secondi aggiuntivi al tempo limite ed interrompere la cottura.

Il sistema è estremamente intelligente: basta dire ad Alexa di cucinare un determinato tipo di cibo ed il microonde farà tutto da se. Gli utenti infatti non dovranno in alcun modo impostare un timer, grazie alle "dozzine di preimpostazioni vocali di cottura rapida" inserite al suo interno. Tutto controllabile con la voce, magari dal divano mentre si guarda la televisione.

Particolarità di questo microonde è data dal fatto che è il primo prodotto da Amazon, che va ad inserirsi nella linea AmazonBasics, ma anche altre aziende stanno lavorando per integrare il sistema della società di Seattle all'interno dei loro.

La disponibilità è prevista entro la fine dell'anno, a 60 Dollari. Sfortunatamente però almeno al momento non è stata annunciata alcuna data di lancio italiana. Alexa però è in arrivo nel nostro paese entro la fine dell'anno.