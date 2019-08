'Alexa parla più velocemente', il nuovo comando per regolare la velocità

Alexa parla troppo velocemente? O forse vi dà noia e vorreste che leggesse le notifiche in modo più rapido? Ora arriva un comando per regolare, facilmente, anche questa impostazione. Amazon sul suo blog ha raccontato la novità, spiegandone già il funzionamento.

Le velocità di Alexa possibili sono sette, e sono fisse. Nel senso che è possibile passare da una velocità pre-impostata all'altra, ma non sarà possibile, almeno in un primo momento, regolare la velocità di riproduzione fino ad avere un settaggio personalizzato.

Poco male, perché i nuovi comandi dovrebbero venire incontro a tutte le esigenze. Come per tutte le altre impostazioni, non è necessario rivolgersi all'app, ma possono venire regolate tranquillamente utilizzando i comandi vocali. Che poi è proprio il senso di avere un aggeggio come gli Amazon Echo.

La brutta notizia è che per il momento la novità arriva solo per i device americani. Ma l'arrivo della feature anche negli altri mercati, incluso quello italiano, è estremamente probabile.

"Alexa, speak slower": riduce la velocità della parlantina di Alexa

"Alexa, speak faster": aumenta la velocità

"Alexa, speak at your default rate": ripristina il valore di base, la velocità a cui parla normalmente l'assistente vocale di Amazon.

In totale esistono due velocità pre-impostate più lente del valore di default, e ben quattro velocità di riproduzione più rapide di quella normale.

Non sarà necessario cambiare velocità ogni volta: finché non si dà il comando di ripristino, rimane quella che avete selezionato durante l'ultimo utilizzo.