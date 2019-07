'Amazon ha distrutto il settore retail americano e le piccole imprese'

Il segretario al Tesoro del Governo degli Stati Uniti, Steven Mnuchin si è lanciato in un violento attacco contro Amazon. Secondo il politico l'azienda di Bezos avrebbe distrutto il settore del retail del Paese. "Non c'è dubbio che abbiano limitato la concorrenza", ha detto parlando anche delle altre grandi aziende tech.

Mnuchin ha quindi appoggiato l'inchiesta del Dipartimento di Giustizia contro Amazon, Google, Apple e Facebook. "Sebbene il successo di Amazon abbia portato ad alcuni benefici, l'azienda ha danneggiato incredibilmente le piccole aziende".

"Credo sia assolutamente giusto che il procuratore generale stia indagando", ha poi aggiunto.

Il dipartimento del tesoro non è coinvolto nell'indagine, né ha voce in capitolo. Eppure le esternazioni di Mnuchin hanno comunque un forte peso, e testimoniano la sempre maggiore insofferenza di parte della politica americana e del Governo per le grandi aziende della Silicon Valley.

Come riportavamo ieri, il Department of Justice intende verificare se le società tecnologiche hanno raggiunto la loro attuale posizione sul mercato in modo legittimo, o se, al contrario, hanno praticato attivamente azioni atte a ridurre la concorrenza, ridurre potenzialmente l'innovazione, o danneggiare i consumatori.

Siamo arrivati ad un punto critico, dove i regolatori e la politica stanno avviando azioni sempre più draconiane contro lo strapotere delle società tech. Ma queste azioni si inseriscono in un quadro di ulteriore frustrazione, perché appare evidente che gli strumenti a disposizione delle authority siano inefficaci ed estremamente fragili. Oggi l'ufficialità della multa da 5 miliardi di dollari che Facebook dovrà pagare alla FTC. È la multa più alta mai data ad un'azienda americana. Quando è trapelata la notizia dell'entità della multa, Facebook ha guadagnato il 3% in borsa. Perché? Perché 5 miliardi non sono nulla rispetto al fatturato della società.