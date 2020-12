'Amazon regala iPhone 12 e buoni per Natale', occhio alla truffa via SMS!

Negli ultimi giorni sta avendo risonanza importante un SMS che stanno ricevendo molti utenti, i quali vengono informati di una presunta vincita o di un regalo da parte di Amazon. Ovviamente, come avvenuto anche in altre circostanze, si tratta di una truffa bella e buona, che ha l'obiettivo di rubare i dati personali.

“Gentile cliente il suo ID Amazon è stato premiato il giorno 27.11.2020 nuovo iPhone 12 è stato riservato per te” si legge in uno dei tanti SMS che sta circolando. Il format è lo stesso anche per altri messaggi che riferiscono la presunta vincita di un buono Amazon da utilizzare nel periodo di Natale per fare gli acquisti.

Il tutto è condito da un link che rimanda ad un sito web molto simile ad Amazon, ma che non è in alcun modo riconducibile al colosso degli e-commerce. Compilando il modulo, infatti, si inviano i propri dati personali (ed anche quelli dei conti corrente o carte) a perfetti sconosciuti che potrebbero utilizzarli in maniera impropria.

Amazon non sta regalando alcun buono o iPhone 12, e se avete ricevuto il messaggio vi consigliamo di non cliccare assolutamente sul link e di cancellarlo immediatamente, oltre che di evitare di farlo girare inviandolo agli amici o pubblicandolo sui social.