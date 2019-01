Offerte Amazon: Saetta McQueen Sphero, iPhone XR e Samsung The Frame

Giorno di offerte su Amazon. Vi segnaliamo tre prodotti attualmente in sconto sull'e-commerce: per gli amanti di Cars Saetta McQueen della Sphero vede il suo prezzo originario di 350€ scendere drasticamente. Buona occasione anche per la TV 4K pensata per essere appesa come un quadro, la Samsung The Frame. In offerta anche l'iPhone XR con case RED.

Saetta McQueen della Sphero: l'eroe del cartone della Pixar Cars è completamente interattivo e pilotabile dall'apposita app. Bocca e occhi sono animati in modo esemplare, mentre la voce di Saetta è quella italiana. Un vero e proprio giocattolo di lusso, con 5 pannelli capacitivi posizionati in posti diversi che rendono Saetta McQueen in grado di reagire in modo diverso al nostro tocco.

È fondamentalmente il prodotto di punta della Sphero, e per chi era incuriosito dalla macchina interattiva e valutava da un po' di acquistarla è davvero arrivato il momento: è in sconto del 66% con il prezzo che va dai 349,99€ di listino ai 119,99€ di adesso. Link per l'acquisto qua.

Sconto del 33% per la televisione a 4K UHD da 43 pollici, The Frame. Il televisore di Samsung può essere appeso alla parete con pressoché zero cavi a vista, ed è pensato per poter decorare il vostro salotto grazie a sfondi —molti gratuiti, alcuni premium e in abbonamento— che trasformano il device in un elegante quadro. Sono presenti alcuni sconti pure sui tagli di grandezza diversi, in questo caso, con il modello da 43 pollici, si risparmiano 400€. 509€ in meno, invece, sul The Frame da 49 pollici, e sconti leggermente meno interessati pure sui modelli da 55 pollici e 65 pollici. Link per l'acquisto.

Leggero taglio di prezzo anche per l'iPhone XR con case in colore RED: il modello da 64GB è disponibile a 799€. Link per l'acquisto qua.