'Back To School' anche su Huawei Store: tanti sconti su smartwatch, monitor e tablet

Sempre più aziende e catene di distribuzione si uniscono all’iniziativa “Back To School” con promozioni su prodotti tech in occasione del ritorno a scuola. Dopo avere visto gli sconti da Mediaworld fino al 31 agosto, è il momento di trattare le offerte esclusive dello Huawei Store su tablet, PC, smartphone, monitor, wearable e dispositivi audio.

Tra i tablet ora in promozione si segnala in modo particolare l’ultimo Huawei MatePad 11 con HarmonyOS a 399,90 Euro, dotato di display con refresh rate a 120Hz, 6 GB di RAM e 64 GB di archiviazione; acquistandolo si riceveranno in regalo una tastiera, la Huawei M-Pencil e le Huawei FreeBuds 3, tutte incluse con l’unico pagamento della cifra detta sopra.

Lo smartwatch del momento è invece Huawei Watch 3, venduto assieme a cinturino aggiuntivo omaggio e spazzolino elettrico Lebooo Smart Sonic a 329 Euro anziché 369 Euro. Altro sconto interessante riguarda il monitor curvo Huawei MateView GT a 449 Euro: pagando 10 Euro di deposito, però, si ottiene uno sconto di 90 Euro e il diffusore audio Huawei Sound in omaggio. Non mancano però anche le ultimissime cuffiette True Wireless open-fit Huawei FreeBuds 4, disponibili a 139 Euro al posto dei 159 Euro di listino con in omaggio una custodia protettiva.

Tra i portatili in offerta troviamo anche Huawei MateBook D15 con processore Intel Core i3, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione a 469 Euro, con in regalo il router Huawei 4G (prezzo di listino di 69,90 Euro), lo zaino Huawei Backpack Swift (prezzo di listino di 39,90 Euro) e il mouse Huawei Bluetooth Mouse Swift (prezzo di listino di 39,90 Euro). Ancora, sempre con gli stessi regali si trova Huawei MateBook 14 con Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 699 Euro anziché 949 Euro.

Per la lista completa delle offerte Back To School Huawei basta visitare il sito ufficiale.

Intanto, anche Unieuro propone il suo volantino “Back To School” con tante offerte su computer fissi e portatili.