'Big Navi': per AMD la nuova GPU avrà lo stesso impatto sul mercato dei processori Ryzen

In occasione del recente lancio della nuova scheda grafica AMD Radeon RX 5600 XT, il responsabile della gestione dei prodotti Radeon, Mithun Chandrasekhar, ha fatto riferimento al piano dell'azienda per affrontare il mercato del 4K, affermando che avrà lo stesso impatto che i Ryzen hanno avuto per quello delle CPU.

Parlando della strategia di AMD in merito al mercato delle schede grafiche, Chandrasekhar ha affermato: "Con la serie Radeon 5000 stiamo essenzialmente coprendo il 90% dei giocatori PC di oggi. Per questo motivo non abbiamo ancora affrontato il 4K, perché la maggior parte di essi gioca ancora a 1440p e 1080p". Il responsabile ha sottolineato: "Quanto detto non significa che non arriverà una GPU per il 4K, ma per ora vogliamo concentrarci sulla maggioranza dei giocatori".

Insomma, le dichiarazioni fanno il paio con quanto sostenuto dal CEO di AMD, Lisa Su, sulla ormai famosa "Big Navi". Tuttavia Mithun Chandrasekhar, rispondendo sul tipo di impatto che questa nuova GPU avrà sul mercato, si è sbilanciato: "Avrà un impatto simile a quello dei Ryzen, tutti noi abbiamo bisogno di un fiorente ecosistema di GPU Radeon. Quindi, stiamo andando verso il 4K e allo stesso modo puntiamo a dominarlo? Assolutamente, potete contarci. Ma al momento non posso dire altro".

Marketing o no, il buon lavoro condotto dalla società di Santa Clara nel campo delle CPU fa ben sperare. Intanto negli ultimi giorni è spuntato in rete il benchmark di una potente GPU AMD che sembra superare del 17% le prestazione di una NVIDIA RTX 2080 Ti.