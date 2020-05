'Bill Gates arrestato per terrorismo biologico': la bufala che fa festeggiare il web

Festeggiamenti ed insulti a Bill Gates dopo la pubblicazione di una notizia secondo cui il fondatore di Microsoft sarebbe stato arrestato per terrorismo biologico, in quanto coinvolto nella realizzazione e produzione di un vaccino contro il Coronavirus. Sembra una notizia satirica ma non è così: nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul web.

Ovviamente, manco a dirlo, si tratta della più classica delle bufale portata avanti dalle community complottiste che da inizio pandemia stanno attaccando il filantropo, che si è detto pronto a finanziare un vaccino di tasca sua. Proprio questo annuncio di Gates ha provocato reazioni assurde e senza alcun fondamento: secondo alcuni infatti il miliardario starebbe spingendo sul siero per "impiantare un microchip sottocutaneo" a tutti.

La notizia dell'arresto è anche stata ripresa da varie pagine no vax, condita da un fotomontaggio di dubbia qualità che ritrae Gates in manette.

Non si stratta della prima volta che Gates finisce al centro di idee complottiste di questo tipo, ma lo stesso sta avvenendo anche con il Coronavirus, che è stato oggetto di tante fake news e teorie strampalate su cure, vaccini e sulla provenienza. Alcuni hanno addirittura accusato l'ex numero uno di Microsoft di aver creato Sars-CoV-2 per vendere il vaccino che, come noto, ancora non è disponibile.