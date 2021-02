'Black History Month': cos'è e perché se ne sta parlando ultimamente?

Il Black History Month, tradotto in italiano come "Mese della storia dei neri", è un evento annuale celebrato negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito in mesi diversi. L'obiettivo di questa ricorrenza è ricordare l'importanza delle persone e degli eventi che hanno contraddistinto la storia della diaspora africana.

Tutto iniziò nel Settembre del 1915, 50 anni dopo la ratifica del 13esimo emendamento della complessa Costituzione degli Stati Uniti d'America. Questo testo prevedeva l'abolizione della schiavitù, fatta eccezione chi, riconosciuto come colpevole di reati, doveva essere sottoposto a lavori forzati.

Ad un anno dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, lo storico, laureatosi ad Harvard, Carter G. Woodson e il ministro della Chiesa, Jesse E. Moorland, iniziarono a discutere sul come promuovere un'organizzazione dedita alla ricerca e lo studio della comunità afroamericana negli Stati Uniti.

Questo loro lavoro li portò, nel 1926, a creare l'Associazione per lo studio della vita e della storia afroamericana (l'ASALH), un organo no profit che dichiarò la seconda settimana di ogni febbraio come la "Negro History Week".

Tralasciando la chiara volontà di far coincidere questo arco di tempo con i compleanni sia di Abramo Lincoln sia di Frederick Douglass (il primo afroamericano ad essersi candidato come vice-presidente negli Stati Uniti), l'obiettivo della "Negro History Week" era quella di incentivare l'insegnamento sulla storia dei neri americani - soprattutto nelle complicate scuole pubbliche statunitensi.

All'inizio, la notizia venne colta con moderato entusiasmo, ma, col susseguirsi degli anni, giungendo nel 1929, i Dipartimenti dell'Educazione, con una grande percentuale di lavoratori di origine afroamericana, iniziarono a divulgare testi specifici in tutte le scuole della nazione.

Questo favorì la creazione di club e corsi specifici all'interno delle scuole e delle università - dove, sia bianchi progressisti che afroamericani, partecipavano e dibattevano con forte entusiasmo.

La vera rivoluzione, tuttavia, arrivò alla fine degli anni '60 del Novecento, quando l'importanza dei movimenti per i diritti civili crebbe e portò migliaia di persone ad interessarsi alla storia dei neri negli Stati Uniti e tutte le dinamiche di potere e discriminazione che li ostacolavano.

Fu proprio il gruppo studentesco "Black United Students", della Kent State University ad avanzare la proposta di non celebrare più la storia degli afroamericani una semplice settimana, bensì l'intero mese di febbraio.

La richiesta venne accolta un anno dopo e, ufficialmente, nel 1976, durante il bicentenario degli Stati Uniti, la "Negro History Week" si trasformò in "Black History Month" - col pieno riconoscimento del governo statunitense.

Gerald Ford, l'allora presidente, sollecitò tutti i suoi cittadini a "cogliere l'opportunità di onorare le doti e i tentativi, troppo spesso dimenticati, degli afro-americani in ogni area della storia".

Agli Stati Uniti, seguì il Regno Unito nel 1987, una nazione del mondo con una chiara eredità storica, riguardante i suoi cittadini neri, che non poteva più trascurare. Qui, il "Black History Month" si festeggia ogni ottobre. Nel 1995, invece, anche il Canada riconobbe ufficialmente febbraio come il mese per celebrare questo importantissimo, ma altrettanto discusso, evento.