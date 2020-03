BlessedToHaveJackson, il mondo del Web fa gli auguri a Jackson Wang dei Got7

Gli hashtag sono uno strumento particolarmente importante per capire quali sono gli argomenti di tendenza sui social network. Tuttavia, possono creare anche confusione a chi non conosce un determinato settore, dato che non tutti sono conoscono, ad esempio, le band musicali più in voga del momento. Non preoccupatevi, vi teniamo informati noi.

Ebbene, come potete vedere su Twitter, oggi 28 marzo 2020 molti utenti stanno utilizzando l'hashtag #BlessedToHaveJackson (che letteralmente vuol dire "benedetti per avere Jackson", una sorta di "siamo fortunati ad avere Jackson"). Se vi state chiedendo a cosa fa riferimento, dovete sapere che il "Jackson" coinvolto è Jackson Wang, rapper, cantante, ballerino e conduttore televisivo hongkonghese, nonché membro del noto gruppo Got7.

Oggi è il 26esimo compleanno del rapper e quindi i suoi fan stanno utilizzando in tutto il mondo questo hashtag per fargli gli auguri. C'è chi arriva a stilare una lista dei regali che vorrebbe fare a Jackson e chi vorrebbe tanto incontrarlo, insomma le solite cose che accadono online quando si parla di star del K-pop.

Per chi se lo fosse perso, dovete sapere che ultimamente, sia in Italia che a livello globale, questo genere di musica sta raggiungendo un successo mai visto prima, dai Got7 ai BTS, passando per i Monsta X. Molti di voi si ricorderanno anche "Gangnam Style" di PSY, brano uscito nel 2012 che ha dato il via all'arrivo del K-pop a livello globale.