"Bohemian Rhapsody" immortale: 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube dopo 44 anni!

Ad oltre quarant'anni dal lancio, avvenuto nel 1975, Bohemian Rhapsody dei Queen si conferma uno dei pezzi più famosi ed iconici della storia della musica. Il video ufficiale capolavoro della band di Freddie Mercury ha infatti raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Si tratta di un record, dal momento che mai prima d'ora un video musicale precedente agli anni 90 era riuscito a raggiungere questo dato, che proietta Bohemian Rhapsody ancora di più nei libri di storia, oltre che in quello della piattaforma di streaming.

"Siamo onorati che Bohemian Rhapsody abbia appena raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube" hanno commentato Brian May e Roger Taylor in una nota, che per festeggiare il risultato hanno rilasciato una versione rimasterizzata in alta definizione.

I due compagni di band di Mercury hanno anche lanciato il contest "You Are The Champions", che permette ai fan di esprimere la loro creatività. Cantanti e strumentisti infatti possono inviare la loro cover di Bohemian Rhapsody, mentre i ballerini dovranno cimentarsi in Don't Stop Me Now, un altro dei pezzi più famosi della band inglese. I virual artist potranno prendere parte all'evento raffigurando una frase di A Kind of Magic.

Un ruolo molto importante nel raggiungimento del miliardo di visualizzazioni l'ha avuto il film omonimo interpretato da Rami Malek, che ha consentito a molti giovani di avvicinarsi ai Queen.