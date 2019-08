'Da oggi Instagram può usare le tue foto', la bufala che ha ingannato anche Julia Roberts

Nelle ultime ore si è fatta nuovamente largo sul web una delle bufale più vecchie di Instagram. Il modus operandi è lo stesso, così come i contenuti: il tutto avviene tramite la pubblicazione di uno screenshot in cui si annuncia l'entrata in vigore di una presunta linea guida che permetterebbe alla piattaforma di usare le foto personali caricate.

"Non dimenticatevi che domani scattano le nuove regole di Instagram che permettono al social di usare le vostre foto. Qualunque cosa voi abbiate postato diventa pubblica a partire da ora" si legge in uno stralcio della nota, in cui gli utenti vengono invitati a ricondividere lo screenshot per evitare di incappare nella novità.

A nulla sono servite le precisazioni arrivate dai portavoce di Instagram, che ha sottolineato che "non c'è niente di vero in questo post". Il tutto è confermato anche nelle condizioni d'uso del sito, in cui Instagram afferma che "non rivendichiamo la proprietà dei contenuti dell'utente che ci concede la licenza di usarli". Il che vuol dire che la proprietà intellettuale di foto e video resta dell'utente, che è libero chiaramente di rimuoverli in qualsiasi momento secondo le proprie esigenze.

La bufala è diventata popolare in quanto varie personalità di Hollywood, tra cui Julia Roberts ed Adriana Lima, l'hanno ricondivisa salvo poi tornare sui loro passi e cancellare i post.