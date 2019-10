'Dark Mode Day', tema scuro disponibile per il Play Store in Italia

Potremmo rinominare la giornata odierna in "Dark Mode Day". Infatti, dopo Instagram, anche il Play Store di Android ora dispone del tema scuro. La nuova funzionalità è disponibile anche in Italia, visto che siamo già riusciti ad attivarla sul nostro smartphone.

Come avviene anche per Instagram, la Dark Mode del Play Store è disponibile solamente per coloro che dispongono di Android 9/Android 10 (anche se alcuni dispositivi con Android Pie potrebbero non essere compatibili). Inoltre, sembra che la nuova funzionalità venga rilasciata progressivamente lato server, quindi probabilmente è ancora in corso il rollout. A quanto pare, il tema scuro si basa sulle opzioni di sistema, quindi dovete attivare da lì l'opzione per abilitare la Dark Mode sul Play Store.

Nel frattempo, sembra che anche altri software di proprietà di Google stiano iniziando ad implementare il tema scuro. Infatti, diversi utenti stanno segnalando, ad esempio, che il widget della barra di ricerca di Google e l'applicazione Google Foto hanno ricevuto lo stesso trattamento del Play Store. Insomma, sembra proprio che tutti si siano decisi a rilasciare il tema scuro nella stessa giornata. D'altronde, si trattava di una funzionalità molto richiesta dall'utenza e quindi quest'ultima non potrà che essere felice.

Vi ricordiamo che anche WhatsApp sta per implementare il suo tema scuro.