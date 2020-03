DistantiMaUniti, restiamo a casa come Valentino Rossi, Bonucci e tutti gli altri

Valentino Rossi, Leonardo Bonucci, Marco Belinelli, Vanessa Ferrari, Gianmarco Tamberi, Bebe Vio, Sara Gama, Luca Bigi, Carolina Kostner, Fabio Fognini, Andrea Dovizioso, Federico Morlacchi, Giovanni De Carolis, Federica Brignone e Simone Barlaam. Cos'hanno in comune tutti questi campioni? Beh, la decisione di restare a casa in questi giorni.

Quelli citati sono anche i nomi dei protagonisti del breve spot di circa 30 secondi che viene trasmesso online e in televisione in questi giorni (lo potete vedere tramite il player che si trova qui sopra). È stato realizzato dall'Ufficio per lo sport e mira a ricordare alle persone che in questo periodo di emergenza è bene rimanere nella propria abitazione il più possibile, uscendo solamente per motivi di primaria necessità.

Nella descrizione del video pubblicato sul canale YouTube di Palazzo Chigi, si legge: "In questo momento in cui abbiamo chiesto al Paese di rispettare indicazioni particolarmente impegnative, tra cui quelle della "distanza di sicurezza" e di evitare il contatto fisico, c'è il rischio che questo possa presto trasformarsi in "isolamento" e che ci si allontani l'uno dall'altro.

La campagna social #iorestoacasa vuole sottolineare la necessità di queste misure. Ma stare a casa non significa essere soli: una scelta da prendere per la cura di se stessi e degli altri. Perché siamo una comunità unita anche nella distanza #DistantiMaUniti".

Per quanto riguarda l'argomento COVID-19, vi invitiamo a informarvi da fonti ufficiali, come il sito del Ministero della Salute e il portale della World Health Organization (in inglese).