'Dobbiamo combattere i cambiamenti climatici allo stesso modo del coronavirus'

Tutto il mondo si è unito come mai prima d'ora alla ricerca di una cura contro la pandemia da Sars-Cov-2 che ha colpito la Terra. La stessa determinazione che sta avendo contro il virus, dovrà essere dimostrata nella battaglia contro il cambiamenti climatici, sostiene l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

L'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (OMM) ha affermato che è giunto il momento di appiattire la curva anche sui cambiamenti climatici, con il suo impatto sul pianeta che ha "raggiunto un crescendo" negli ultimi cinque anni, i più caldi mai registrati.

I livelli di anidride carbonica in una stazione di osservazione globale chiave sono circa il 26% più alti rispetto al 1970, mentre la temperatura media globale è aumentata di 0.86 gradi Celsius da quel momento. Il programma di monitoraggio del clima dell'OMM ha registrato una riduzione degli inquinanti chiave e miglioramenti della qualità dell'aria a seguito della crisi industriale durante la pandemia.

"Stimiamo che quest'anno ci sarà una riduzione del 6% delle emissioni di carbonio a causa della mancanza di emissioni dei trasporti e della produzione di energia industriale", ha dichiarato il segretario generale dell'OMM Petteri Taalas. Il calo, tuttavia, sarà solo temporaneo e "nel caso più probabile torneremo alla normalità l'anno prossimo".

"Dobbiamo appiattire sia la pandemia che le curve dei cambiamenti climatici", continua l'uomo. "Dobbiamo mostrare la stessa determinazione e unità contro i cambiamenti climatici", agendo non solo a breve termine "ma per molte generazioni future". L'OMM ha affermato che è importante che il recupero post-coronavirus aiuti l'economia a ricrescere in modo più ecologico. Infatti, "le precedenti crisi economiche sono state spesso seguite da una ripresa associata a una crescita delle emissioni molto più elevata rispetto a prima della crisi", afferma infine l'organizzazione.