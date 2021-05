'Effetto camaleonte' e uso dello smartphone in contesti sociali

All'Università di Pisa un team di ricercatori ha pubblicato un articolo che descrive come le persone reagiscono nelle situazioni sociali, quando iniziano ad utilizzare i loro cellulari. Lo studio è stato pubblicato su Journal of Ethology.

In passato sono state effettuate ricerche simile che hanno dimostrato come le persone siano soggette all'effetto camaleonte in alcune circostanze. In questo caso parliamo invece di come le persone vedendo qualcun altro tirar fuori il cellulare, tenderanno a fare lo stesso. Lo studio ha infatti scoperto che questo avviene per quasi la metà delle persone presenti.

Sono stati osservati gruppi di persone che si conoscevano e anche gruppi di persone sconosciute tra loro, in modo da avere dati per entrambe le situazioni. In tutto sono 184 le persone che hanno "partecipato" all'esperimento: 96 uomini e 88 donne, osservati in ambienti come le mense, i parchi o durante le cene.

Durante questi eventi o incontri i ricercatori contavano quante delle persone presenti, dopo che qualcuno avesse interagito con il proprio cellulare, avrebbe fatto lo stesso entro i 30 secondi successivi. Erano a volte gli stessi ricercatori a testare le proprie comitive, proponendosi come i primi a prendere in mano il cellulare.

Grazie a questi dati i ricercatori hanno effettivamente scoperto che la metà delle persone in un determinato gruppo o evento sociale, alla vista di un amico, conoscente o persino sconosciuto, reagiscono prendendo anch'essi il proprio smartphone, quali stanno diventando sempre più pericolosi, per controllarlo entro 30 secondi dall'azione.

Una cosa curiosa che hanno notato i ricercatori di Pisa, inoltre, è che nel momento in cui erano loro stessi a sollevare il telefono ma senza utilizzarlo, per poter osservare invece la reazione degli altri, la percentuale di persone che avrebbe fatto lo stessa era decisamente più bassa. Soltanto il 0.5%.