'Elder Scrolls' e un titolo stile Pokémon si giocano su Twitter: ecco l'ultima moda

Il mondo tech è sempre alla ricerca di nuovi metodi per intrattenere il pubblico. Per questo motivo, nascono continuamente nuovi progetti minori che, nonostante non abbiano particolari pretese, possono garantire agli utenti un po' di spensierato divertimento, specialmente nel weekend. Nascono in questo contesto i titoli da giocare su Twitter.

No, il social network non ha lanciato alcuna nuova funzionalità dedicata al gaming: semplicemente qualcuno ha trovato dei modi per sfruttare le possibilità già offerte dalla piattaforma per dare vita a dei titoli minori. In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Familiars.io, gioco minimalista in stile Pokémon, è ora interamente giocabile, ovviamente in modo gratuito, tramite Twitter. Per giocarlo, basta recarsi a questo link e premere sul pulsante "Play".

C'è persino il multiplayer e non manca la possibilità di giocare a Familiars.io da smartphone, sia tramite browser che attraverso l'applicazione ufficiale di Twitter. In caso di problemi, c'è invece il sito ufficiale, ma il titolo si può giocare senza nemmeno dover uscire dal social network. In ogni caso, visto che si tratta di un'idea realizzata da sviluppatori esterni a Twitter, non è chiaro se la piattaforma permetterà o meno per lungo tempo questo utilizzo del social.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Engadget, Bethesda ha deciso di realizzare un "minigioco" dedicato a Elder Scrolls accessibile direttamente tramite Twitter. In questo caso non si utilizza alcun tipo di player interattivo, ma si tratta essenzialmente di "un'avventura testuale" in inglese. In particolare, per promuovere l'uscita del DLC Markarth di The Elder Scrolls Online, la software house ha realizzato degli appositi tweet (trovate il primo in calce alla notizia) che consentono agli utenti di effettuare delle scelte.

In parole povere, si passa da un tweet all'altro, avanzando nell'avventura. I link per effettuare le proprie scelte si trovano nei commenti del tweet e sono pubblicati direttamente da Bethesda. Sicuramente una trovata interessante.