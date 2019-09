'Entriamo' nella casa di Jeff Bezos a New York: il biliardino costa come un'auto

Jeff Bezos, CEO di Amazon, è uno degli uomini più ricchi del mondo, tanto che ci sono alcuni politici che vorrebbero fargli pagare 9 miliardi di dollari di tasse all'anno. Non sorprende, dunque, che il 55enne possa permettersi una lussuosa abitazione a Manhattan, il popolare quartiere di New York.

Ebbene, recentemente i giornalisti della CNBC sono riusciti ad "intrufolarsi" all'interno dell'abitazione, costata a Bezos qualcosa come 80 milioni di dollari. In particolare, stiamo parlando di un attico di tre piani da oltre 3000 m2, quindi definirla "casa" è un po' riduttivo. Il grattacielo si trova al 212 di Fifth Avenue, con vista su Madison Square. È uno dei più grandi acquisti immobiliari dell'anno per quanto riguarda New York.

Pensate che non si tratta nemmeno della residenza principale del CEO di Amazon, visto che Bezos possiede altre magioni a Bellevue, Washington, Beverly Hills, Texas e nella stessa New York. Insomma, certamente il CEO di Amazon non ha problemi a trovare un posto in cui dormire. D'altronde, da diversi anni il nome di Bezos compare nella lista dei primi 25 proprietari terrieri degli Stati Uniti d'America.

L'acquisto dell'attico a tre piani è avvenuto a maggio 2019. In ogni caso, come potete vedere nel video presente qui sopra, all'interno dell'abitazione è presente anche un biliardino in vetro. Il prezzo? Circa 23.000 dollari, praticamente un'auto.