'Esistono gli alieni?' 5 esperti hanno risposto a questa domanda: ecco che hanno detto

Esiste altra vita all'infuori del nostro pianeta e del Sistema Solare? Difficile a dirlo. Il buon senso, visto l'esistenza di un Universo praticamente infinito, sembrerebbe dirci di sì, ma per adesso non abbiano trovato ancora nulla. Per questo motivo è stato chiesto a 5 scienziati se, secondo loro, esistessero gli alieni. Ecco le risposte.

Secondo Jonti Horner, un astrobiologo, gli alieni esistono. Il suo ragionamento è tanto semplice quanto affascinante: la Via Lattea potrebbe avere 400 miliardi di stelle. Sappiamo con certezza che ogni stella ha almeno un pianeta che gli orbita intorno, con così tanta varietà (e probabilità) è impossibile credere che la Terra sia l'unico pianeta con la vita. Attualmente, però, il vero problema è la distanza che ci separa da queste possibili civiltà.

Secondo Steven Tingay, che è un astrofisico, bisogna fare una distinzione per chiarire il concetto di vita: se parliamo di batteri e forme di vita "semplice" le probabilità sono tantissime, se parliamo di vita complessa sicuramente bisogna fare un altro discorso. Tingay afferma, però, che sicuramente le stesse condizioni che si sono avverate sulla Terra potrebbero essersi ripetute su un altro pianeta... resta solo trovarlo.

Questo stesso punto di vista è condiviso da Helen Maynard-Casely, scienziata planetaria, e da Rebecca Allen, esperta di tecnologia spaziale. Helen afferma che sia solo una questione di tempo prima di trovare qualcosa che di "biologico" in qualche luogo diverso dalla Terra (come le lune di Saturno o di Giove), mentre secondo Rebecca sì, la vita esiste ma non è come la immaginiamo noi. Inoltre, secondo quest'ultima, le probabilità di trovare vita avanzata sono davvero basse... basti pensare quanto sia difficile trovare altri mondi.

Martin Van-Kranendonk, che di mestiere fa l'astrobiologo, invece è scettico. Utilizzando dei dati puramente empirci, infatti, secondo Martin la vita non può esistere... ma l'Universo è grande e fino ad adesso abbiamo studiato una sua frazione davvero infinitesimale. Quindi, da un punto di vista più ampio, semplicemente non possiamo rispondere alla domanda.