'Essere o non essere?', chi era William Shakespeare?

"Essere o non essere, questo è il dilemma" - oppure - "Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre, e rifiuta il tuo nome!". Quelle che avete appena letto sono delle frasi di due delle più famose tragedie di William Shakespeare (e di tutto il mondo a dir la verità), Amleto e Romeo e Giulietta. Ma chi era William Shakespeare?

Non si sa molto sul conto del drammaturgo inglese. Nasce nel 1564 a Stratford-Upon-Avon, il padre era un produttore di guanti e come molti altri ragazzi con gli stessi mezzi "moderati", molto probabilmente frequentò una scuola locale (non si hanno documenti sulla scuola frequentata dal giovane). Sappiamo, in base a dei documenti, che all'età di 18 anni di sposò con la 26enne Anne Hathaway nel 1582, con cui ebbe tre figli.

Il nome Shakespeare compare per la prima volta nel 1592 nei registri della scena teatrale londinese e, poiché i critici stavano già attaccando le sue opere, è probabile che fosse già in "attività" da diverso tempo. Non esistono descrizioni scritte del suo aspetto e sono solo due le opere che testimoniano - a grandi linea - il suo volto: il busto del suo monumento a Stratford-Upon-Avon, eretto dopo la morte in onore del drammaturgo, e una rappresentazione posta sul frontespizio del Primo Folio (un'opera dello stesso poeta).

Poco si sa sul conto dell'uomo e le teorie sul suo conto sono davvero numerose (perfino che fosse italiano!). Dalla sua nascita, fino alla sua apparizione nei registri londinesi, infatti, non sappiamo praticamente nulla, questi vengono chiamati gli "anni bui" del poeta. Shakespeare morì per cause sconosciute all'età di 52 anni nel 1616 e il suo corpo fu sepolto nella chiesa della Santa Trinità nel luogo in cui nacque.

Nonostante il suo volto, la sua storia e perfino la sua esistenza siano stati messi in dubbio, oggi del poeta inglese abbiamo ancora le sue opere, che dopo 400 anni riecheggiano ancora tra di noi più vive che mai. Non è forse questo il modo migliore per essere ricordati?