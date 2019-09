'Evaso' per diversi giorni il più grande alligatore degli USA. Adesso è stato ritrovato

Giorni di terrore per gli abitanti del Texas, precisamente nella città di Beaumont, in seguito alla fuga dell'alligatore più grande della nazione, Big Rex: un nome che non lascia molto spazio all'immaginazione.

La fuga è avvenuta a causa della tempesta tropicale Imelda, che ha scaricato ben 109 centimetri di acqua nella zona e ha inondato Gator Country, uno dei più grandi parchi avventura/santuario degli alligatori del sud del Texas.

Quando l'acqua ha iniziato a ritirarsi, i funzionari notarono una mancanza importante: quella di Big Rex, un "mostro" di circa 4 metri e pesante come una piccola macchina (450 chilogrammi). Inoltre, nel parco mancavano anche tre dozzine di altri alligatori.

"Non eravamo sicuri che fosse fuggito", ha affermato in una dichiarazione Jon Warner, che gestisce il programma degli alligatori per il Texas Parks and Wildlife. "Ma quando il livello dell'acqua è sceso, Big Tex non c'era." Fortunatamente, il rettile è stato ritrovato venerdì pomeriggio scorso, vicino a uno stagno nelle vicinanze del parco.

Mancano all'appello ancora un paio di alligatori di piccole dimensioni, grandi per lo più tra il metro e il metro e mezzo. Nulla a che vedere con Big Tex. Quando accadono queste grandi tempeste non è rara una fuga del genere. Nel 2017 sono scappati ben 50 esemplari dal parco.