'Ferragnez' entra nei neologismi Treccani: sui social non si parla d'altro

E' ormai sotto gli occhi di tutti che ci sia una parte del popolo del web che non apprezza molto Fedez e Chiara Ferragni, ma l'inserimento della parola "Ferragnez" tra i neologismi della Treccani ha veramente fatto scatenare i frequentatori dei social network, dove non si parla d'altro. Ma cosa è successo veramente? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ebbene, è stato recentemente pubblicato dalla Treccani il "Libro dell'anno 2018", dove si raccolgono tutti i neologismi approvati durante lo scorso anno. Tra questi rientra appunto "Ferragnez", ovvero l'unione dei cognomi del rapper e della sua consorte, un termine che era stato coniato per l'occasione del matrimonio.

Chiaramente i social network sono stati sommersi di lamentele, alle quali la Treccani ha anche voluto rispondere. Ad esempio, interpellata in merito alle motivazioni che hanno spinto il team dell'enciclopedia italiana a inserire questo neologismo, ha risposto quanto segue: "I giornali non sono l'unica fonte possibile, ma vi si trova spesso un primo precipitato delle novità lessicali. I termini in oggetto arrivano dal 'Libro dell'anno 2018' e volevano essere un'istantanea dell'anno passato. Mai detto che la lingua italiana sia di nostra proprietà!".

La Treccani spiega attraverso questa pagina ufficiale che cos'è un neologismo: "In genere, parola o locuzione nuova, non appartenente cioè al corpo lessicale di una lingua, tratta per derivazione o composizione da parole già in uso o introdotta con adattamenti da altra lingua. [...] risponde alla necessità di esprimere concetti nuovi, di denominare o qualificare nuove cose e istituzioni".

Insomma, anche la Treccani guarda sempre di più al mondo del web e in particolar modo a quello dei social network.