GetWellSoonYoongi, il mondo del Web esprime solidarietà a Suga dei BTS

Dopo il rilascio della loro ultima canzone, il gruppo sudcoreano BTS si è recentemente esibito in un live, ma i fan della boy band non hanno potuto fare a meno di notare che il dolore alla spalla di Suga, pseudonimo del membro del gruppo Min Yoon-gi, non è passato.

Per chi non lo sapesse, stando anche a quanto riportato da Hollywood Life, il cantante ha problemi alla spalla da diversi mesi, in seguito a un incidente in moto. Per questo motivo, coloro che seguono attentamente il percorso musicale dei BTS si stanno preoccupando per la salute del rapper, augurando a quest'ultimo di guarire presto tramite l'hashtag #GetWellSoonYoongi, che oggi 29 febbraio 2020 è in tendenza a livello globale (in Italia è al terzo posto, al momento in cui scriviamo).

Vi ricordiamo che i BTS sono tra le band musicali più seguite del momento. Il loro ultimo brano "On", uscito nella giornata del 27 febbraio 2020, attualmente conta quasi 54 milioni di visualizzazioni su YouTube e risulta settimo nelle tendenze italiane. Insomma, il successo della boy band sudcoreana non si può di certo mettere in discussione ed è interessante notare quanto i fan di tutto il mondo siano legati ai membri di questo gruppo musicale. Riprenditi presto Min Yoon-gi!