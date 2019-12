'Greta Thunberg è guidata dagli spiriti demoniaci', l'accusa di un Pastore Evangelico

Le teorie su Greta Thunberg stanno ormai spopolando sul web, come dimostrato da quella emersa qualche settimana fa secondo cui l'attivista sarebbe in grado di viaggiare nel tempo . Quella di oggi arriva da un Pastore Evangelico conservatore, secondo cui l'attivista sarebbe "posseduta da spiriti demoniaci".

Come riportato da NewsWeek, il pastore in un podcast ha affermato che Greta rappresenta "il ritratto più iconico della morte dell'ovest", e potrebbe essere posseduta dal diavolo. Nella puntata andata in onda lunedì, Kevin Swanson ha additato Greta di essere "la rappresentazione del disfacimento del mondo occidentale", ed ha anche formulato una serie di osservazioni denigratorie sulla sedicenne, etichettata come "psicologicamente disturbata".

"Il suo viso è contorto ed ha una forma orribile. Ha questi disturbi psichiatrici ed immagino che non sia un segreto" è un'altra frase incriminata, in cui si riferiva alla sindrome di Asperger di cui soffre Greta.

"Ora viene presa come fonte d'ispirazione, ma gli spiriti demoniaci la stanno usando per guidare il mondo, ovunque vada" è la delirante teoria di Swanson, che ha fatto riferimenti a personaggi e creature bibliche per dare adito alle proprie teorie. In una parte del discorso ha paragonato la Thunberg ad un ragazzo il cui "spirito demoniaco" era stato cacciato da Gesù.

Nel frattempo, però, Greta Thunberg è stata nominata persona dell'anno dal TIME.