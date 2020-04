'Guidate' le Frecce Tricolori sopra Roma in questo splendido video 360

Vi siete mai chiesti come deve essere trovarsi all'interno delle Frecce Tricolori mentre sorvolano Roma? Beh, da oggi lo sappiamo, perlomeno virtualmente, dato che l'Aeronautica Militare ha pubblicato un sorprendente video a 360 gradi che consente all'utente di dare uno sguardo "in prima persona".

Il contenuto multimediale, pubblicato sul canale YouTube ufficiale dell'Aeronautica Militare e riproducibile anche attraverso il player presente qui sopra, mostra il sorvolo avvenuto il 25 aprile 2020. "Il passaggio delle #FrecceTricolori sulla città di Roma non è stato un consueto sorvolo.

Ha sottolineato, ancora una volta, il concetto di unità che ci sta facendo andare avanti in questa battaglia e un regalo che, in cuor proprio, gli appassionati della Pattuglia Acrobatica Nazionale speravano di ricevere in un momento così difficile.

Per voi un video a 360 gradi per rivivere questa grande emozione come se in quell'istante foste stati tutti lì, a bocca aperta ad applaudire", si legge nella descrizione su YouTube. Il contenuto multimediale non permette, ovviamente, di guidare realmente le Frecce Tricolori (non si sa mai, dato che abbiamo sparato palle di neve in Finlandia dall'Italia), ma consente di dare uno sguardo al pilota e al paesaggio, nonché al sorvolo in generale. Insomma, un video particolarmente interessante, che ci consente di vedere delle immagini mozzafiato.

Inutile dire che il contenuto multimediale è stato particolarmente apprezzato dal mondo del Web, tanto da aver totalizzato quasi 2.5 milioni di visualizzazioni in poco più di un giorno.