'Il 2021 sarà un anno migliore per l'ambiente' secondo un esperto

Il 2020 non è sicuramente un anno da ricordare, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente: il nostro pianeta, infatti, è stato colpito da disastrosi incendi, tempeste da record e temperature mai viste prima. Il 2021 sarà migliore? Secondo Matthew Hoffman, politologo dell'Università di Toronto ed esperto di politiche ambientali, sì.

In un recente articolo pubblicato sul sito The Conversation, Hoffman sostiene che c'è motivo di sperare per l'ambiente quest'anno e che il 2021 sarà molto più produttivo in confronto alla scorso anno. Il motivo? È presto detto!

I movimenti a sostegno dell'ambiente stanno prendendo sempre più spazio e stanno diventando sempre più popolari, Joe Biden, il neo eletto presidente degli Stati Uniti, ha intenzione di rientrare nell'accordo di Parigi e recentemente ci sono stati anche cali del valore del petrolio; c'è quindi motivo di credere che vedremo un maggiore uso di energia pulita e del progresso ambientale nel prossimo futuro.

"Per essere chiari, la disperazione climatica non è in linea con le attuali comprensioni scientifiche", scrive Hoffman nel suo saggio su The Conversation. "Siamo nei guai, ma non siamo spacciati." Secondo l'esperto, inoltre, considerare una "condanna per l'umanità" i cambiamenti climatici non farà altro che peggiorare le cose, poiché "attenua il senso di urgenza e smorza lo slancio per l'azione".

Insomma, sicuramente un punto di vista interessante, che vuole infondere speranza invece di toglierla. Tuttavia, "dire che andrà tutto bene" potrebbe sembrare esagerato e controproducente da altri punti di vista, soprattutto perché la maggior parte degli scienziati mondiali avvertono l'umanità da molto tempo riguardo questa piaga.

C'è ancora tempo per sistemare le cose? Come dice Hoffman, sì; ma si deve agire subito e nei migliore dei modi - così come sostengono gli scienziati di tutto il mondo.