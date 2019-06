"Il 23 Settembre ci sarà l'Apocalisse", la nuova teoria che non ha alcun fondamento

Sta facendo molto discutere il nuovo articolo pubblicato da un sito di Ufologia nell'ultimo weekend, secondo cui il 23 Settembre 2019 ci sarà l'apocalisse. Una teoria che, ovviamente, non ha alcun fondamento scientifico o di altro tipo, ma che è stata ripresa da più fronti ed ha anche spaventato i meno esperti.

Come si legge nella notizia, la fine del mondo avverrà tramite un attacco alieno che porterà alla decimazione delle persone di sesso maschile per mano delle "truppe della bestia" condotte direttamente da Gesù, che arriveranno sul nostro pianeta da un altro mondo e faranno cadere le stelle dal cielo, oscurando il Sole.

Ma non è tutto, perchè a differenza di quanto fatto in passato, coloro che hanno messo in giro la teoria parlano di un "allineamento astrologico" come quello riportato nel 12esimo capitolo del libro dell'Apocalisse della Bibbia che, come osservato dai colleghi di Wired, è avvenuto il 23 Settembre del 2017.

A conferma della clamorosa bufala c'è anche un filmato allegato alla notizia originale, che proponiamo in apertura per i più coraggiosi, che parla della fantomatica data del 23 Settembre, ma di due anni fa. Il video infatti è stato pubblicato l'8 Luglio 2017.

La notizia però è già diventata virale ed ha scatenato le reazioni divertite della comunità scientifica.