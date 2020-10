'Il leader dalle 6 teste': rivelato il mistero di una tomba trovata in Scozia

Siamo nel 1997. A Portmahomack, un villaggio di pescatori nell'Easter Ross (una regione ad est della Scozia) vennero trovati, all'interno di una tomba comune, gli scheletri di due persone circondate da 4 crani. Recenti analisi del DNA hanno potuto svelare il mistero dietro questo curioso ritrovamento.

Inizialmente i ricercatori, basandosi solo sulla formazione delle ossa e la storia della chiesa dove sono state trovate, avevano supposto che i corpi fossero stati seppelliti tutti intorno al 1480, quando Easter Ross divenne centro degli scontri tra il clan dei Ross e il clan dei Mackay.

Molti di questi ultimi intorno alla fine del XV secolo cominciarono ad essere decimati dal nemico. Durante la battaglia di Tarbat si videro costretti, i pochi superstiti, a rifugiarsi nella chiesa di Portmahomack nella speranza di non essere uccisi. Tuttavia i Ross, chiusero i sopravvissuti all'interno dell'edificio e li lasciarono morire tra le fiamme.

Sottoponendo le ossa ritrovate al carbonio-14, invece, si è potuto risalire alla data di morte della maggior parte dei teschi ritrovati: tra il XIII e il XV secolo. Al contrario, uno dei 4 crani si pensa appartenesse ad un uomo che visse tra l'VIII e il X secolo d.C.

Con le analisi del DNA si è potuto provare che quest'ultimo, al contrario di tutte le altre ossa ritrovate, non fosse legato geneticamente a nessuno. Gli archeologi suppongono che il cranio misterioso appartenesse ad un prete dei Pitti, una confederazione di tribù scozzesi che visse fino al X secolo. Probabilmente il teschio venne rimosso da un qualche cimitero monastico e usato come reliquia.

Gli altri corpi e crani ritrovati appartenevano tutti a parenti di una stessa famiglia. Si suppone, per esempio, che i due corpi interi ritrovati fossero cugini o nipote e zio. Tuttavia, era abbastanza inusuale per l'epoca farsi seppellire circondati da crani staccati da altri scheletri.

"Esempi del genere risalgono al Neolitico o all'Età del Bronzo, dove le parti dei corpi dei defunti divenivano oggetti di culto per l'intero nucleo familiare e, spesso, venivano inseriti nelle tombe secondo precisi riti. Qui si sta parlando di qualcosa completamente diverso. Nel Medioevo profanare le tombe dei tuoi genitori o dei tuoni nonni per prendere delle parti del loro corpo e inserirli nella tua tomba non era affatto comune" ha affermato Cecily Spall, archeologa che ha condotto gli studi genetici sulle ossa ritrovate.

Poiché metà del cranio del primo uomo sepolto non è presente, gli studiosi hanno supposto che fosse stato ferito mortalmente durante una battaglia o un duello a due da una spada molto grande e affilata. Inoltre, il fatto che il suo corpo fosse stato seppellito al centro del cimitero suggerisce che fosse stata una persona di alto rango sociale e non un soldato qualsiasi.

Il secondo uomo, quindi, generazioni dopo la morte del primo, potrebbe aver deciso di farsi seppellire al suo fianco e con i crani dei suoi parenti per rimarcare il legame di parentela suo e di tutta la sua famiglia con un importante esponente della comunità.

Cecyly Spall ha spiegato:"Questo gesto potrebbe essere stato compiuto per legittimare la sua discendenza a capo della comunità in un periodo di forte instabilità politica - dovuta da una guerra o una disputa locale. Il fatto che abbia scelto una sepoltura peculiare per la sua famiglia stava a rimarcare che, all'interno di Portmahomack, loro avevano un ruolo più importate rispetto agli altri".

E se questa sepoltura è riuscita a sorprendere gli archeologi, immaginate la reazione degli studiosi nello scoprire in Sud America degli scheletri con copricapi di calotte craniche.