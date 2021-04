'Il tuo pacco sta arrivando', spopola l'SMS truffa: migliaia di segnalazioni sui social

"Il tuo pacco verrà restituito", "Spedizione da AN.LI MAIL Service" o "Il tuo pacco sta arrivando". Sono questi i tre messaggi che stanno ricevendo in queste ore migliaia di nostri concittadini, tra cui chi vi scrive. L'SMS, come mostriamo nello screenshot presente in calce, è caratterizzato da un link che, ovviamente non va cliccato.

Se si fa click, infatti, si viene reindirizzati ad una pagina dove bisogna effettuare un pagamento per sbloccare lo stato del pacco. Ovviamente, soprattutto per coloro che hanno familiarità con le spedizioni online, non esiste alcun pacco o spedizione e nessun corriere ha mai richiesto il pagamento di alcuna somma per sbloccare il tracking.

Se si inseriscono i propri dati sulla pagina in questione, questi verranno memorizzati dai malviventi informatici che ruberanno anche le informazioni delle carte di credito. Il nostro consiglio è quindi di non cliccare sul link e di cancellare immediatamente il messaggio.

La truffa del pacco anche lo scorso mese di marzo era spuntata nuovamente in Italia, e rappresenta uno dei metodi più semplici per coloro che sono dietro a queste campagne di phishing per rubare i dati degli utenti. In passato anche Whatsapp era stata oggetto di campagne simili, ma almeno al momento non sembra essere interessato da questa nuova truffa.