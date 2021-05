'Il tuo pacco verrà restituito', boom di segnalazioni per l'SMS truffa!

Molto spesso veniamo bersagliati da tentativi di truffa più o meno pericolosi. Nelle ultime ore c'è stata un'impennata di segnalazioni per l'ennesimo tentativo di ingannare i meno attenti via SMS. Ecco di cosa si tratta.

Similmente a quanto segnalato il mese scorso, anche oggi ci troviamo di fronte a un goffo tentativo di ingannare i malcapitati destinatari con un messaggio pieno di errori di digitazione.

Il messaggio recita letteralmente "Il pacco vgrra restitseto in 24 ore. Conferma xa consegna oggi: [...]" esitando poi nel più classico dei reindirizzamenti a siti truffa, costruiti per simulare un sistema di pagamento e dunque non solo effettuare addebiti ma anche salvare i dati delle vostre carte di credito.

Mentre scriviamo, fortunatamente, il sito sembra essere già stato messo fuori uso e i principali browser lo individuano come sito potenzialmente pericoloso, suggerendo all'utente di evitare l'accesso.

Di questi tempi gli acquisti online sono sempre più diffusi dunque il rischio statistico che si abbia davvero qualcosa in consegna potrebbe indurre i più distratti a esitare nell'apertura del link. Il nostro consiglio, ovviamente, è quello di non farlo e di eliminare il messaggio.

Eccezion fatta per le spedizioni internazionali, per cui i corrieri incaricati solitamente contattano via mail o telefonicamente il destinatario per fornire le informazioni sulla merce in transito, per le spedizioni nazionali non esiste in alcun modo la possibilità che un vettore possa bloccare un pacco salvo poi sbloccarlo in cambio di denaro.