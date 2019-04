'Il tuo PC è bloccato', ma è una truffa. L'avvertimento della Polizia Postale

"Security warning: Il tuo computer è stato bloccato", è questo il messaggio al centro di un nuovo bollettino diffuso dalla Polizia Postale, che ha identificato una nuova ondata di truffe online che hanno lo scopo di estorcere denaro agli utenti.

La Polizia Postale infatti invita gli utenti ad ignorarlo in quanto seguire le istruzioni presenti in questo avviso fasullo potrebbe arrivare a costare una somma di denaro definita "discreta", accompagnata da un attacco informatico pericoloso che avviene tramite un virus.

Nello specifico, il testo dell'alert è il seguente:

“Security warning: Il tuo computer è stato bloccato. Errore #DW6VB36. Per favore chiamaci immediatamente al numero +39 0694804XXX. Non ignorare questo avviso critico.

Se chiudi questa pagina, l’accesso del tuo computer sarà disattivato per impedire ulteriori danni alla nostra rete. Il tuo computer ci ha avvisato di essere stato infestato con virus e spyware. Sono state rubate le seguenti informazioni: Accesso Facebook, Dettagli carta di credito, Accesso account e-mail, Foto conservate su questo computer.

Devi contattarci immediatamente in modo che i nostri ingegneri possano illustrarti il processo di rimozione per via telefonica. Per favore chiamaci entro i prossimi 5 minuti per impedire che il tuo computer venga disattivato. Chiama per ricevere supporto: +390694804XXX.”

L'annuncio è arrivato tramite un bollettino pubblicato sul sito ufficiale, in cui la Polizia Postale sottolinea che avvisi di questo tipo sono apparsi anche sotto altre forme.

L'alert è un fake che non provoca alcun blocco del PC o furto di dati, e basta chiuderlo e continuare la navigazione per utilizzare il computer in maniera regolare.

Chiamando il numero e seguendo le istruzioni dell'operatore, il PC viene "messo disposizione del truffatore tramite assistenza remota consentendogli, in questo modo, di installare programmi illeciti e virus", con l'intervento di sblocco che richiede un centinaio di Euro.

Non si tratta della prima volta che la Polizia emette avvisi di questo tipo per mettere in guardia gli utenti da tentativi di estorsione.