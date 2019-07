'Iliad regala 50 Euro di ricarica', ma è una truffa. Occhio all'SMS!

Nelle ultime ore sono stati tanti gli utenti Iliad che hanno ricevuto un SMS apparentemente autentico in cui veniva annunciato il lancio da parte dell'operatore francese di una promozione che consentirebbe di ricevere 50 Euro di ricarica omaggio ricaricando tramite il link allegato. Tuttavia, come spesso accaduto in passato si tratta di una truffa.

Nell'SMS si legge che "se ricarichi direttamente online ILIAD ti regala 50€ di ricarica omaggio. Per ricaricare clicca qui: (link alla pagina). Promozione valida 48 ore“.

Tuttavia, cliccando sull'indirizzo si viene reindirizzati ad una finta pagina del sito web Iliad (molto simile a livello estetico) in cui vengono chiesti i dati personali per il pagamento. Terminata la procedura, però, non si riceve nessuna ricarica omaggio, ed i soldi non possono essere rimborsati.

Il consiglio è di cancellare immediatamente il messaggio, in quanto si tratta di una classica truffa di phishing attraverso cui i malviventi tentano di trarre in inganno gli utenti meno esperti reindirizzandoli a finti siti web allo scopo di estorcere denaro.

Iliad non ha inoltre mai lanciato una promozione di questo tipo, che in alternativa sarebbe stata pubblicizzata anche sulle reti nazionali oltre che sul web, come fatto dalla concorrenza in circostanze simili.

I truffatori stanno procedendo con l'invio dell'SMS a molti dei clienti Iliad, con la speranza di sfruttare il successo ottenuto.