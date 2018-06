'In Cina arriva la corsia pedonale per gli smartphone', ma esisteva già

Nelle ultime ore, parecchie testate/blog stanno riportando la notizia dell'arrivo della corsia pedonale dedicata a coloro che usano gli smartphone in Cina. Un'informazione sicuramente interessante, ma va detto che non si tratta del primo "esperimento" di questo tipo condotto sul suolo cinese.

Infatti, come potete leggere in questa nostra news risalente al 2014, la città di Chongqing City aveva inaugurato già allora una corsia pedonale riservata ai cosiddetti "smombie", neologismo che ovviamente nasce dalla fusione tra "smartphone" e "zombie".

Questa volta, invece, questa speciale corsia è stata creata nei pressi di un centro commerciale della città di Xi'an. Questa mossa è stata effettuata sia per cercare di disincentivare l'uso dello smartphone, in quanto le persone potrebbero sentirsi un po' meno a loro agio usandolo in una corsia riservata. Il problema degli "smombie" in Cina è molto più accentuato che da noi, con la World Health Organization che stima circa 68.000 pedoni morti ogni anno sul suolo cinese.

"In realtà non siamo contenti che i pedoni guardino i loro telefoni", ha detto Cao Hanjia, portavoce del centro commerciale, al New York Times. "Ma non possiamo regolare le attività delle persone e dire loro: 'Non ti è permesso guardare il tuo cellulare mentre cammini'".

Qui sotto trovate una foto relativa alla nuova corsia pedonale per gli smartphone di Xi'an, mentre più sotto potete vedere quella di Chongqing City del 2014.