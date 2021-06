'La grande burla della Luna': ecco la storia della prima fake news in assoluto

Al giorno d'oggi sono tante le fake news con cui veniamo a contatto quotidianamente. Fortunatamente gli internauti sanno distinguere (il più delle volte) una notizia falsa. A quando risale, invece, la prima bufala della storia? Sicuramente al 1835, quando nel quotidiano New York Sun vennero date una serie di notizie chiamate "The Great Moon Hoax".

Uscirono una serie di sei articoli a partire dal 25 agosto 1835 in cui si parlava della presunta esistenza di caverne piene di rubini e cristalli di ametista, popolato da pipistrelli umanoidi e, tra le tante cose, perfino unicorni. Tali scoperte vennero attribuite a sir John Herschel, il più noto astronomo del suo tempo.

L'artefice di tutto fu invece Richard Adams Locke, che scrisse della costruzione del più grande telescopio del mondo al Capo di Buona Speranza, in grado di identificare i pianeti attorno alle stelle vicine e della superficie lunare (qualcosa di non impossibile ai giorni d'oggi, ma sicuramente impensabile più di 150 anni fa).

I dettagli della presunta scoperta vennero centellinati nei giorni seguenti, ma erano sempre più incredibili. Dalla scoperta di fiori e altre piante, a mandrie di quadrupedi simili a bisonti che popolavano foreste lunari... e questi due erano solo i primi due giorni. Il terzo giorno si scrisse dell'esistenza di castori bipedi che sembravano essere una forma di vita intelligente primitiva, che vivevano in capanne rudimentali.

Il quarto giorno spuntarono perfino creature umanoidi (chiamati addirittura Verspertilio homo) in grado di parlare e conversare, indicando livelli umani di intelligenza. Il giornale ebbe una risonanza tale da essere tradotto in varie lingue e pubblicati all'estero. L'anno successivo uscì perfino un'edizione in italiano (tradotto dall'edizione francese).

Dopo essere stati sfatati, Locke di giustificò dicendo che le sue opere fossero state create con l'intento di fare satira.