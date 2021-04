'La sottile linea rossa': ecco le origini di questa poco nota espressione militare

Siamo nel bel mezzo della battaglia di Balaklava, uno dei più importanti scontri combattuti durante la guerra di Crimea. In questa sanguinosa lotta portata avanti da un gruppo alleato di britannici, francesi, italiani ed ottomani contro i russi, vi fu un episodio significativo da cui si originò l'espressione "La sottile linea rossa".

Essa è molto più usata nel linguaggio popolare inglese. Tuttavia, vi sarà capitato qualche volta di sentirla anche qui in Italia, soprattutto in riferimento al film del 1998 "La sottile linea rossa" di Terrence Malik.

La storia di questa frase non è molto nota, perché pone le sue radici in uno scontro dell'età contemporanea spesso trascurato: la guerra di Crimea, svoltasi tra il 1853 e il 1856.

Dalla fine delle guerre napoleoniche, le maggiori potenze europee avevano cercato di non scontrarsi frontalmente le une contro le altre, per garantire all'interno dei propri confini una maggiore stabilità politica.

Tuttavia, la Francia e la Russia, all'epoca, erano guidate da due leader ambiziosi, rispettivamente l'imperatore Luigi Napoleone e lo zar Nicola I. I due volevano a tutti i costi imporsi per il controllo e la gestione dei principali territori santi sul suolo ottomano -tra cui Gerusalemme-, approfittando del fatto che il dominio turco stava vacillando.

Il primo ad agire fu il nipote di Napoleone Bonaparte, che, per avere il supporto dei clericali cattolici francesi, minacciò i confini palestinesi con la sua flotta.

Il sultano dovette cedere alle pressioni francesi e, conseguentemente, Nicola I dovette inviare dei propri delegati a Costantinopoli. La richiesta era semplice: la Russia doveva assumere il protettorato su tutte quelle terre dell'impero ottomano con la popolazione a maggioranza ortodossa.

Le tensioni diplomatiche arrivarono ad un punto che fu inevitabile per la Francia, sostenuta dall'impero ottomano e dai britannici, ad entrare in guerra contro la Russia nel 1853.

Nel 1854 quattro squadroni russi vennero staccati dal gruppo centrale di fanteria per raggiungere Balaklava, una delle sedi di rifornimento principali britanniche. Se fossero riusciti a distruggerla, allora sarebbe stato possibile, per loro, rompere l'assedio nemico nella città di Sebastopoli.

Quando questi raggiunsero la città, li aspettava il 93esimo Reggimento di fanteria Highlander, guidata dal comandante Sir Colin Campbell I. Egli, conscio che quello scontro si sarebbe potuto rivelare un bagno di sangue, decise di disporre i propri uomini tutti in una linea profonda da due.

Questa, normalmente, era composta da 4 soldati ciascuna, ma, per coprire l'intero accampamento, era necessario disporre meno uomini in linea e allungare la fascia. Prima del dare l'ordine al primo lancio del fuoco, Colin affermò "Da qui non c'è ritirata, uomini. Dovete morire là dove vi trovate".

La tecnica, sorprendentemente, funzionò, perché i russi, dopo che i britannici avevano mantenuto il sangue freddo e non si erano lasciati spaventare dall'avanzata nemica, si ritirarono.

La scena venne osservata dall'allora corrispondente del Times William H. Russel, che, per riferirsi al fatto che i soldati inglesi, che indossavano delle giubbe rosse, non si fossero mossi nemmeno di un millimetro, usò un'espressione precisa per riferirsi a loro: quegli uomini erano "un sottile nastro rosso da cui spuntavano punte d'acciaio".

Da allora, se si usa in guerra l'espressione "La sottile linea rossa" è perché si vuole evidenziare il coraggio degli uomini a non rompere mai la loro postazione ed eseguire gli ordini, pur se davanti a loro marcia la morte certa.